Ilie Năstase își mai dorește un copil la 77 de ani. Cum i-a răspuns Ioana, soția lui: „Nu mai e momentul”

Ilie Năstase i-a zis soției marea lui dorință, însă Ioana Năstase nu a fost de acord. Iată ce declarații a făcut actuala parteneră a legendei tenisului românesc!

Ilie Năstase și Ioana s-au căsătorit în anul 2019. În ciuda situațiilor de cumpănă din relația lor, cei doi au rămas împreună. Ba chiar, legenda tenisului românesc vrea să își mărească familia alături de ea. Într-un interviu pentru Cancan, Ioana Năstase a dezvăluit ce crede despre dorința soțului ei.

Citește și: Cum a răsfățat-o Ilie Năstase pe Ioana de ziua ei. Ce cadouri i-a făcut Nasty soției

Ilie Năstase își mai dorește un copil la 77 de ani: „Îmi spune tot timpul”

Ilie Năstase are cinci copii. În timpul mariajului cu Alexandra King i-a înfiat pe Nicholas şi pe Charlotte. Apoi, din relația cu Dominique Garzia o are pe Nathalie. Căsnicia cu Amalia Năstase i le-a adus pe Alessia şi pe Emma. La rândul ei, Ioana Năstase are un băiat dintr-o relație anterioară, potrivit Libertatea.

Deși Ilie Năstase insistă să aibă un copil împreună, Ioana este de altă părere. În interviul pentru Cancan, aceasta a precizat că soțul ei îi spune tot timpul că își dorește un copil, însă ea consideră că nu e momentul.

„Nu m-am mai gândit să fiu din nou mamă. Ilie îmi spune tot timpul că-și dorește și mai vrea un copil. Dar nu mai e momentul.”, a spus Ioana Năstase pentru sursa citată.

Ioana Năstase a mai adăugat că la început de an traversează o perioadă în care își dorește liniște, se declară mulțumită de vila în care locuiește cu chirie alături de Ilie Năstase, dar și de traiul pe care îl au împreună.

„Mie îmi place foarte mult casa în care stau, iar în curând o să o și cumpăr. Ilie vrea ceva mai mare, a insistat, dar eu mă simt foarte bine aici. Casa a fost nouă, nu a mai locuit nimeni aici. Dorm bine, e liniște, are tot ce-i trebuie.”, a mai mărturisit Ioana Năstase pentru Cancan.

Ioana Năstase spunea că își dorește o fetiță

Totuși, anul trecut, Ioana Năstase dezvăluia în exclusivitate pentru Spynews că își dorește o fetiță.

„Eu îmi doresc din suflet o fetiță, chiar îmi doresc, dar acum Dumnezeu știe când, cum, cu cine, în ce fel.”, a spus Ioana Năstase pentru Spynews.ro.

„Voi știți că băiatul meu are o fetiță, iar acel magazin este unul mai deosebit, cu lucruri mai deosebite, iar doamna de acolo când primește marfă mă sună, iar eu am fost să-i cumpăr nepoatei hăinuțe. Nici vorbă însă de sarcină sau așa ceva. Eu mi-am dorit foarte mult și o fetiță, iar dacă Teuțu, băiatul meu, a avut el parte, atunci o răsfățăm pe ea, întotdeauna încerc să-i cumpăr ce e mai frumos. Dar se și vedea că mă uitam la hăinuțe de vreo patru anișori, nu de bebeluș.”, a mai spus Ioana Năstase pentru sursa citată.

Citește și: Ce intervenții estetice și-a făcut Amalia Năstase de curând și cum arată acum. Pentru ce anume a ales să meargă la estetician