Ce diferență de vârstă este între Irina și Răzvan Fodor. Cei doi s-au îndrăgostit pe când prezentatoarea era studentă

Între Răzvan Fodor și Irina Fodor este o diferență de vârstă de 14 ani. Răzvan Fodor s-a îndrăgostit de Irina pe vremea când aceasta era studentă și locuia la cămin, iar când și-a dat seama că ea este aleasa, a mers și a luat-o de acolo cu tot cu bagaje.

Artistul în vârstă de 46 de ani a mărturisit că soția lui este o femeie extrem de matură.

Ce diferență de vârstă există între Irina Fodor și Răzvan Fodor

„Deși sunt 14 ani între noi e mult mai matură decât mine. Când a venit la mine acasă prima oară era studentă și când am văzut că-și scria în creion și avea ascuțitoare m-a uimit. Și mi-a plăcut mult de tot de ea”, a spus Răzvan Fodor în cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar.

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor și cum a început relația lor

Nu este prima dată când Răzan Fodor vorbește depre relația cu femiea care i-a dăruit o fetiță superbă. Artistul a mărturisit că a cunoscut-o pe frumoasa prezentatoare de la Asia Express pe platourile de filmare, când tânăra făcea figurație specială.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina, la Antena Stars.

