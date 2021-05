Cum arată Diana, fetița Irinei și a lui Răzvan Fodor. Micuța are 10 ani și este superbă

Ioana Fodor avea 22 de ani când a adus-o pe lume pe Diana, care îi seamănă foarte bine. Micuța a moștenit frumusețea mamei sale, de care este foarte apropiată.

Cum arată Diana, fetița Irinei și a lui Răzvan Fodor

Diana Fodor face pian, înot și studiază intens engleză. Într-un interviu acordat publicației Ok Magazine, Răzvan Fodor afirma că nu exclude posibilitatea de a o înscrie la cursuri de actorie, dacă ea își dorește acest lucru.

”Toată lumea ne zice că ar trebui să o dăm la actorie. Mai ales că eu am cochetat cu zona asta. Dar trebuie să tragi foarte greu. Are abilităţile astea, e foarte bine. Eu tot ce vreau e să o ţin în şcoală până când zice ea încotro se îndreaptă. Face pian, înot, engleză. E bine la şcoală. Până acum suntem OK. Poate o mai dăm la un sport de echipă. Şi ea să aleagă. Eu nu sunt de acord cu pusul copilului pe drumul pe care-l vrei tu. „Tenismen te face tata“. Nu există aşa ceva!”, declara Răzvan Fodor despre viitoarea carieră a micuței sale, Diana.

Citește și: Cine este Irina Fodor, noua prezentatoare de la Chefi la Cuțite

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor

Irina Fodor, noua prezentatoare ”Chefi la Cuțite”, și Răzvan s-au întâlnit în 2007. La vremea respectivă, tânăra era studentă a Facultații de Jurnalism și făcea figurație specială la Buftea. De altfel, cei doi acolo s-au și cunoscut.

Citește și: Răzvan Fodor, posterul de la începutul anilor 2000 care i-a amintit de tinerețe

Nu a fost dragoste la prima vedere, dar nu a trecut mult până Irina s-a îndrăgostit iremediabil de Răzvan Fodor: „M-a impresionat de m-am și măritat cu el!”.

Prima lor întâlnire a fost una specială, căci carismaticul prezentator de la Burlacul a invitat-o la botezul unui prieten, unde a supus-o unui test inedit. L-a trecut și încântat de naturalețea ei, Răzvan Fodor s-a îndrăgostit de frumoasa brunetă.

După trei ani de relație, cei doi s-au cununat și au devenit părinții unei fetițe superbe, pe care au numit-o Diana.

Citește și: Surpriză de proporții pentru Răzvan Fodor la filmările celui de-al șaselea sezon Burlacul