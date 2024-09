Ce diferență de vârstă există între CRBL și noua lui iubită. Artistul a rupt tăcerea: „Eu sunt mai cu experiență așa”

CRBL a făcut dezvăluiri surprinzătoare și a recunoscut că și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de soția Elena. Iată ce diferență de vârstă există între artist și cea care i-ar fi pus inima pe jar!

După despărțirea de Elena, cu care are și un copil, CRBL a fost surprins în compania Olgăi Guțanu, o tânără fotomodel. O vreme, artistul s-a ferit să vorbească despre relația cu aceasta, însă, de curând, a făcut mai multe dezvăluiri despre viața amoroasă. Iată mai jos declarațiile!

Ce diferență de vârstă există între CRBL și noua lui iubită

Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, CRBL a fost întrebat despre diferența de vârstă dintre el și actuala parteneră, care ar avea 23 de ani, potrivit Cancan. Artistul, în vârstă de 46 de ani, a adăugat:

„Da, e mai mare. Eu sunt mai cu experiență așa! Să tot fie! Sunt! Ce contează? Nu contează cifra! Oamenii tot cataloghează diferența asta de vârstă și am tot citit comentarii în care… Ce nu înțeleg eu este că există o limită cu care lumea e de acord. Diferența de vârstă să fie de cinci ani sau șapte ani și dacă ai trecut peste nu e bine, e rău. Nu înțeleg cine a pus asta, cum? Fanii știu tot, și ce am greșit și ce n-am greșit, e ceva rău de tot acolo. Dar e amuzant când văd cum alții își trăiesc viața lor prin intermediul vieții mele cumva. Trăiți-vă viața voastră fiecare”, a declarat CRBL, citat de Cancan.

CRBL: „Am 46, dar mie oglinda nu îmi spune asta”

Întrebat ce ar evita să repete din fosta căsnicie, CRBL a sugerat că acum acordă mai multă atenție propriilor nevoi.

„Am grijă de mine cât se poate de mult și de bine, eu nu sunt egoist, eu sunt foarte săritor și foarte darnic, adică țin la cei pe care îi iubesc și familia și tot ce este aproape, dar la urma urmei ne naștem singuri și murim singuri. Deci eu știu ce e mai bine pentru mine, ce îmi lipsește, ce nevoi am, eu știu când plâng, eu știu când râd cu adevărat. Adică sunt puțin mai atent și la partea asta, pentru că timpul trece atât de repede. Am 46, dar asta scrie în buletin, mie oglinda nu îmi spune asta. Nu am nicio legătură cu această cifră”, a mai spus artistul, potrivit sursei citate.

