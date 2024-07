CRBL a slăbit 13 kilograme de când a divorțat de Elena. Ce a mărturisit artistul despre schimbările care au acum loc în viața lui

După ce și-a anunțat divorțul de Elena Viscu în urmă cu câteva luni, CRBL a început un proces de schimbare de care e mândru.

Celebrul artist începe să își umple programul cu mai multe spectacole, lucrează la piese noi și petrece timp cu fiica lui. Decizia de a divorța de Elena Viscu l-a făcut pe artist să se focuseze mai mult pe el însuși și pe viața lui profesională.

Cum a reușit CRBL să slăbească 13 kilograme

De la despărțirea lor anunțată în aprilie, CRBL a povestit că până acum a slăbit 13 kilograme. Schimbările prin care trece acum artistul nu sunt doar la nivel fizic, ci a început să își seteze diferit prioritățile.

El și fosta lui soție Elena Viscu au luat decizia de a se separa după 16 ani de căsnicie, hotărând să își crească împreună fiica.

Deși a trecut puțin timp de la despărțire, se pare că CRBL iubește din nou pentru că a fost surprins recent în compania unei domnișoare, la Neversea. Cei doi au fost fotografiați de paparazzi în ipostaze destul de apropiate, dar până acum niciunul dintre ei nu a confirmat relația.

Se pare că schimbările care au apărut pe plan sentimental l-au ajutat pe CRBL să se mențină în formă mult mai bine și a reușit să slăbească mai mult decât se aștepta.

Artistul a povestit că la începutul acestui an el cântărea peste 100 kilograme, iar acum a reușit să slăbească destul de mult. CRBL a povestit că această scădere în greutate de datorează stilului său de viață haotic, cu multe spectacole, puțin somn și al lipsei de atenție acordată mâncării.

După ce a început să slăbească, el a mers câteva luni la sală pentru a se tonifia și chiar a avut perioade când se antrena zilnic.

„Nu fac nimic special, nu am intrat la vreo dietă sau să fac ceva special. Pur și simplu sunt destul de implicat în partea asta muzicală pe care abia aștept să o și lansez și pe care am pregătit-o foarte mult timp și trebuie să o și livrez. De aici a plecat totul, nu am făcut nimic special. Da, face parte din dieta zilnică. Somn mai puțin, mâncare mai puțină, multe cocktail-uri. Ținând cont că la începutul lunii ianuarie cu 101,7 kg, iar acum am 88 de kg. Am stat în ianuarie și februarie și am făcut sport în fiecare zi, a fost un pariu de-al meu, iar apoi m-am liniștit și se pare că odată cum a venit vara, s-au dus și kilogramele, adică oglinda îmi zâmbește”, a spus CRBL la Antena Stars.

Artistul a mai povestit ce planuri de vacanță are cu fiica lui Alessia, cu care încearcă să petreacă mai mult timp.

„Mi-am făcut un plan, dincolo de partea muzicală, să o iau pe Alessia să mergem un pic la mare, să ne bălăcim, să ne distrăm. Aș vrea din tot sufletul aici în România, dar nu pot să fiu doar eu și Alessia, așa că vom merge undeva pe Malul Mediteranei, undeva prin Europa. Nu am decis pentru că Alessia are și ea programul ei și locurile în care vrea să ajungă. Sper să ne ținem de plan și să reușim să mergem. Ne-am propus să facem multe lucruri și atât, restul muzică, nu am timp de alte planuri și alte vacanțe că nu-mi permite timpul”, a mai adăugat artistul.