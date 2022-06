Ce este mononucleoză cronică severă și boala Lyme de care suferă Justin Bieber. Artistul a anunțat că este grav bolnav

Anunțul tulburător a fost dat prin intermediul rețelelor de socializare. Cântărețul s-a filmat într-o ipostază destul de delicată. Acesta are o semipareză la față, iar mișcările chipului său în timp ce vorbeau i-au speriat pe fani.

Justin Bieber a anunțat: Am boala Lyme, precum și o mononucleoză cronică gravă (...) Mulţi au spus că arăt oribil, că iau metamfetamină etc., dar nu şi-au dat seama că am fost diagnosticat recent cu boala Lyme, precum şi cu o mononucleoză cronică gravă care mi-a afectat pielea, funcţiile creierului, energia şi sănătatea în general”, a spus Justin Bieber.

„Aceste lucruri vor fi explicate mai departe într-o serie de documentare pe care o voi pune în curând pe YouTube. Au fost doi ani dificili, dar acum primesc tratamentul potrivit care mă va ajuta să vindec această boală până acum incurabilă. Vă iubesc, mă voi odihni şi apoi mă voi întoarce într-o formă mai bună decât înainte”, s-a destăinuit artistul.

Conform Corriere della Sera, anunțul a venit în ajunul concertului de la Toronto, parte a turneului Justice World Tour. Artistul și-a lăsat fanii în suspans și pentru concertele următoare. În online apăruseră, din 2020, zvonuri potrivit cărora Justin Bieber s-ar fi drogat, pentru că arăta tot mai rău.

Ce este mononucleoză cronică, boala de care suferă Justin Bieber

Mononucleoza infecțioasă, denumită uneori și “mono”, este o boală contagioasă produsă de virusuri, dintre care cel mai frecvent este virusul Epstein-Barr (EBV). Boală este frecvența în rândul adolescenților și adulților tineri.

Care sunt simptomele mononucleozei cronice

Simptomele tipice ale mononucleozei infecțioase apar de obicei în 4-6 săptămâni de la infectarea cu EBV. Simptomele se dezvoltă încet și este posibil să nu se producă simultan. Acestea pot fi:

Oboseală extremă

Febra

Durere în gât

Cefalee și dureri musculare

Noduli limfatici inflamați la nivelul gâtului și axilei

Hepatomegalie (ficat mărit) sau splenomegalie (splina mărită) sau ambele

Erupție cutanata (rash)

Splenomegalia și hepatomegalia sunt mai puțin frecvente. În unele cazuri, ficatul sau splina ori ambele organe rămân mărite chiar și după dispariția oboselii, potrivit reginamaria.ro.

Cum se transmite mononucleoza cronică

Virusul Epstein-Barr (EBV) este cea mai frecvența cauza a mononucleozei infecțioase, însă și alte virusuri pot provoca boală. De obicei, aceste virusuri se răspândesc cel mai adesea prin fluide corporale, în special salivă, dar se pot răspândi, de asemenea, prin contactul cu sângele sau cu lichidul seminal în timpul actului sexual, prin transfuzii sanguine sau transplant de organ.

Alte virusuri care pot cauza monunucleoza infecțioasă:

Citomegalovirus (CMV)

Toxoplasmoza

HIV

Rubeolă

Hepatită A, B sau C

Adenovirus

Tratamentul optim în mononucleoza cronică

Tratamentul în mononucleoză infecțioasă este strict simptomatic și presupune repaus și consum de lichide în cantitate crescută, la nevoie putând fi administrate antialgice (scad durerea din gât) și antipiretice (scad febra). Utilizarea antibioticelor nu este necesară.

Ce este boala Lyme, de care suferă Justin Biber. Poate afecta creierul

Boala Lyme este o afecțiune bacteriană, transmisă de căpușele din genul Ixodes. Roxen, Bella Hadid, Justin Bieber, Ami Schumer sau Avril Lavigne, artista Adda de la noi sunt doar o parte din vedetele care suferă de aceeaşi afecţiune ca Justin Bieber.

Dacă boala nu este depistată la timp poate afecta creierul. Boala Lyme este o afecțiune bacteriană, transmisă de căpușele din genul Ixodes, insectă care transmite bacteria Borrelia burgdorferi. Deși majoritatea persoanelor mușcate de căpușe nu contractează boala Lyme, riscul de infecție crește pe măsură ce trece mai mult timp de la momentul mușcăturii.

Stadiul 3 al bolii duce la incapacitatea de a controla mușchii feței, ca în cazul lui Justin Bieber

Pentru a evita complicațiile asociate bolii, este bine să știi care sunt primele simptome, care sunt stadiile bolii și în ce constă tratamentul.

În lipsa tratamentului, boala Lyme va progresa, putând duce până la deteriorarea articulațiilor și a nervilor; aceasta poate apărea la câteva luni sau chiar ani de la infecție. Printre simptome se află:

Artrita, în special în zona genunchilor - include episoade recurente de umflare, acumulare de lichid și înroșirea articulațiilor;

Amorțeala sau furnicăturile mâinilor, picioarelor sau spatelui;

Oboseala cronică;

Incapacitatea de a controla mușchii feței;

Problemele de memorie și vorbire;

O stare de spirit proastă;

Rar, probleme cardiovasculare.

Cum se trataează boala Lyme în stadiu avansat

Pentru stadiile avansate ale bolii, medicul va recomanda administrarea intravenoasă a antibioticelor, în special dacă boala afectează sistemul nervos. Tratamentul poate dura 14-28 de zile și, deși este eficient în eliminarea infecției, simptomele mai pot persista câteva zile după încheierea tratamentului, potrivit bioclinica.ro.

Administrarea intravenoasă poate cauza efecte secundare, precum reducerea nivelului leucocitelor din sânge (globule albe), diaree și un risc mai mare de infecție cu bacterii rezistente la antibiotice. După acest tratament, simptomele precum oboseala și durerile musculare mai persistă câteva zile.

