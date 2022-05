Adda este foarte deschisă cu fanii ei și îi ține mereu la curent cu evenimentele din viața ei, fie că sunt fericite sau mai puțin plăcute. De când a fost diagnoticată cu Borelioză, boală transmisă de căpuse, artista a slăbit enorm, are un regim alimentar strict și ia o mulțime de pastile. Cu toate acestea, ea nu a renunțat la cei care o iubesc și acum a făcut noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate.

Cum s-a îmbolnăvit de fapt Adda de Borelioză. Detaliul pe care ar trebui să îl afle toată lumea

Adda, în vârstă 30 de ani, a făcut noi dezvăluiri legate de boala pe care o are. În luna ferbuarie, artista a anunțat în mediul online că se va retrage o perioadă din viața publică pentru că a fost diagnosticată cu Borelioză și Bartonella.

Ea a aflat de ce suferă cu adevărat după ce timp de mai bine de doi ani a mers din doctor în doctor și a fost diagnoticată greșit. Inițial, medicii i-au spus că suferă de dermatografism și apoi de long-Covid, așa cum a dezvăluit chiar ea într-un interviu pentru Playtech.ro. Însă, acum că a fost diagnosticată correct, a putut începe un tratament potrivit pentru afecțiunea ei.

Inițial, Adda a crezut că afecțiunea i-a fost transmisă de înțepătura insectelor purtătoare de bacterii Borrelia, cum sunt căpușele, pleoșnițele sau țânțarii. Dar, în urma multor analize mai amănunțite, arista a descoperit că nu a făcut Borleioză din cauza mușcăturii căpușelor, ci a moștenit afecțiunea de la mama ei.

„La analiză e o proteină specifică mușcăturii. La mine a ieșit negativă. Eu nu am luat-o prin mușcătură. Se transmite de la mamă la făt, am luat-o congenital, nu am știut. Am aflat că are și ea, m-a pus doctorul să o testez și a ieșit pozitiv. Poți să o ai toată viața, să ai anticorpii, dar sistemul tău imunitar să fie puternic și să trăiești cu ea liniștit”, a dezvăluit ea pentru sursa citată.

„Și bunicii noștri de la țară, care mergeau pe câmp, au fost mușcați și au avut, dar fără simptome. La fel și copiii lor…Dar nepoții care sunt stresați, mânâncă totul procesat, stau în poluare, o manifestă. Eu nu sunt doctor, nu-s de specialitate, dar mi-e ciudă că nu se fac campanii de informare, că dormim în bocanci”, a mai mărturisit Adda.

În plus, cântăreața a mai dezvăluit că urmează deja un tratament agresiv, care se va întinde pe o perioadă lungă de timp, deoarce boala i-a afectat și creierul.

Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp. Asa ca urmeaza o perioada de lupta si de tratament agresiv care dureaza in total un an si jumatate. (…) Iau 26 de pastile pe zi. A început să devină o normalitate și nu o corvoadă. Urmează încă 4 luni de înghițit pastile și apoi 18 luni de injecții. 80 la număr. Mă simt puternică. Mă simt mai bine. În curând o să revin. Cu totul. Cu cea mai bună versiune a mea”, spunea Adda, în luna aprilie.

Care e starea de sănătate a câtăreței Adda, după ce a început tratamentul potrivit pentru Borelioză

În prezent, la puțin timp după începerea tratamentului, Adda a dezvăluit că s-a întors în studio și se pregătește ușor, ușor să reîncepă concertele. Ea a postat o nouă fotografie, iar în descriere a explicat cum se simte și prin ce trece.

„Bucuroasa sa va spun ca sunt in studio dupa cateva luni de pauza. Imi inving teama de oameni, anxietatea si frica ca nu voi mai putea da totul la maxim. Ca voi fi judecata daca uit cuvinte sau daca voi face ceva “gresit”. Bucuroasa ca am rabdare cu mine si ca am din nou idei si planuri pe care, in curand, le voi pune in practica. Imi sare inima din piept ca incep concertele si ca voi filma clip nou. Recunoscatoare pentru oamenii care au ramas si pentru cei care au plecat. Cam atat despre mine. Tu pentru ce esti bucuros / bucuroasa azi?”, a scris ea pe Instagram.

