Ce face Dani Oțil atunci când nu apare la ”Neatza”: ”Dacă un singur elev refuză să se urce într-o mașină cu un alt elev care a băut, mi-am făcut treaba foarte bine!”

Astfel, în cadrul unui interviu, Dani Oțil a vorbit despre momentul în care a știut că vrea la curse și a recunoscut că și-a dorit asta întotdeauna, însă și-a amânat împlinirea visului din pricina bugetului.

”Curse aveam în sânge dintotdeauna. Din păcate, n-am avut buget. Un prieten mi-a oferit șansa de a mă urca în dreapta lui la raliu și mi-a promis că mă lasă să mă dau la o coastă în postura de pilot. Atât mi-a trebuit! Șase ani mai târziu și mii de euro pierdute din bugetul familiei, iată-mă! Nu îmi pare rău, am reușit să simt în două minute și patru secunde lucruri pe care nu le simți în ani buni în alte condiții sau având alte hobby-uri, nu vorbesc de sporturi neapărat. Visul meu e să ajung la raliu, dar nu consider că sunt încă suficient de bine pregătit încât să mă dau tare, cred că simți lucruri pe care nu ai cum să le „dublezi” în alte hobby-uri.”, a mărturisit el pentru auto-bild.ro .

Deși a luat parte la numeroase curse, el susține că nu e ”suficient de bine pregătit să mă dau tare” și a explicat și ce înseamnă asta: ”Sunt atâția kilometri, atâtea minute de concentrare și recunosc că nu sunt pregătit să merg măcar 90%. Așa, să ne înțelegem, orice șofer iei de aici de la Miorița, un șofer care intră mai tare în viraj, oricine poate să meargă la un raliu cu riscurile de rigoare. Dar aici trebuie să facem distincția între șofat și pilotaj. |ncepem cu o deplasare din punctul A în punctul B. E doar șofat asta, mergi cu mașina, nu o pilotezi, e o diferență mare și nu putem vreodată să le confundăm. La raliu e greu să ții trasa, e greu să ții ritmul, e greu să stai în aderență, pentru că știți bine că la raliu aderența poate să fie diferită de mai multe ori pe o singură etapă. La coastă, recunosc, e un pic mai simplu. Mergem pe același nivel de aderență de jos până sus și acolo te concentrezi să scoți maximumul din mașină, din roți, din tine, totul e foarte matematic. La raliu, trebuie să te și adaptezi. Concluzionez: nu cred că am destui kilometri la coastă și pe pistă încât să mă sui, chiar și la un raliu de asfalt și să zic „Da, am mers tare!”. Probabil că mă voi da forlighter, cum am mai făcut, mă simt bine, mă scutur un pic și zic „Da, am mers și eu la raliul ăsta”, dar nu am mers tare, nu am fost sportiv 100%.”, a mai mărturisit el.