Ce face Daniela Crudu de dimineață până seară, alții nu fac într-un an: "Îmi doresc o carieră în televiziune, dar în spatele camerei. Mi-ar plăcea să găsesc puştoaice cum am fost şi eu"

O zi din viaţa Danielei Crudu. Să nu credeţi că dacă s-a lăsat de televiziune Cruduţa noastră se răsfaţă toată ziua. Nu, are şi foarte multă treabă. O echipă de filmare a însoţit-o pas şi cu pas şi, printre tot ce avea de făcut, bruneta a dezvăluit lucruri neştiute din viaţa ei.

"De când sunt la Antena 1 am dat BAC-ul, am făcut facultatea, mi-am luat permisul de conducere... Acum mi-ar plăcea să lucrez în spatele camerelor, să fiu un fel de producător. Sau să descopăr tinere talente, puştoaice cum am fost şi eu cândva", a spus Daniela.