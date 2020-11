Ce face și cum arată acum actrița Tia Carrere, Vânătoarea de comori. Ce s-a întâmplat cu ea

Din 1999 până în 2002, Carrere a jucat rolul profesoarei de arheologie Sydney Fox, ce a fost transmis în numeroase țări. Au urmat roluri în filmul animat Disney Lilo & Stitch.

Recent, Carrere a apărut în mai multe reality show-uri, printre care se numără Dancing With the Stars și Celebrity Apprentice. În 2020, actrița a apărut în producția Netflix AJ and the Queen.

Pe plan personal, Carrere a fost căsătorită cu producătorul Elie Samaha din 1992 până în 2000. A urmat o căsnicie cu juurnalistul Simon Wakelin, alături de care are o fiică. Cei doi au divorțat în anul 2010.

Deși au trecut aproape 20 de ani de la încheierea serialului Vânătoarea de comori, Tia Carrere continuă să își încânte fanii pe Instagram. Actrița publică numeroase imagini în care demonstrează că frumusețea ei e fără vârstă.