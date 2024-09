Ce facultate a ales să urmeze Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu. Părinții o vor însoți la plecarea în străinătate

Fiica lui Virgil Ianțu, Jasmina, în vârstă de 19 ani, se pregătește să plece la facultate.

Virgil Ianțu este extrem de mândru de fiica lui, Jasmina, care a luat o notă mare la examenul de Bacalaureat și urmează să plece la facultate.

Jasmina Ianțu se pregătește să plece la faculatate

Jasmina, în vârstă de 19 ani, a ales să plece la facultate în străinătate. Chiar dacă nu îi va călca deloc pe urme tatălui ei, tânăra dorește să fie sigură că alege un domeniu pe care chiar îl va studia cu drag.

Așadar, Jasmina a ales să studieze la Roches Global Hospitality Education, o școală din Marbella, Spania, acolo unde va studia serviciile hoteliere și turismul.

Părinții ei sunt mândrii de reușitele fiicei lor și o susțin în tot ceea ce face. Virgil Ianțu, în vârstă de 53 ani, și partenera lui sunt în prezent în toiul pregătirilor pentru plecarea fiicei lor la facultate și vor să se asigure că Jasminei nu îi va lipsi nimic.

Chiar dacă le va fi greu să se acomodeze fără fiica lor acasă, părinții Jasminei au în plan să o viziteze cât de des pot, atunci când ea nu poate veni în România.

Virgil Ianțu și partenera lui au investit foarte mult în educația fiicei lor și s-au focusat să îi ofere tot ce are nevoie pentru a avea un start reușit în viața de adult, iar acum, iată că tânăra e pe punctul de a părăsi casa părinților ei, luându-o pe propriul ei drum.

„Cea mai bună investiție pentru niște părinți este educația copilului. Atunci stai liniștit, că se formează. Ne ducem cu ea, stăm câteva zile și după care ne întoarcem fiecare la treaba noastră. Ținem legătura, mai mergem noi, mai vine ea.

A avut o casă deschisă. Noi am avut parte de socializare foarte multă, cu gașca noastră, cu prietenii noștri, vacanțe împreună. Mie mi se pare că fiecare etapă e grea dacă te implici și dacă ții aproape acolo.

De la datul cu fundul de pământ la 1-2 ani, până acum, când adolescența e cea mai grea perioadă, pentru că sunt pericole mai mari. Am avut grijă. Pentru că am început de devreme relația bună cu ea și deschisă, am putut gestiona. Amândoi am contribuit și ea este, de asemenea, în relație cu ambii părinți. Este importantă educația de caracter. Devii un profesionist bun, dar trebuie să înveți să devii și om”, a declarat Virgil Ianțu, potrivit Click.ro

