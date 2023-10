Într-un clip pe Tiktok, Călin Donca discuta despre relația pe care o are cu cea care i-a dăruit cinci copii. Spune că au realizat totul împreună și că a beneficiat de tot sprijinul din partea soției sale, Orianda.

La mijlocul lunii septembrie 2023, patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune şi manipularea pieţei de capital.

Conform autorităților, membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive şi ar fi creat propria monedă virtuală, inducând în eroare numeroase persoane prin diseminarea de informaţii nereale potrivit cărora investiţia în această monedă virtuală poate genera câştiguri de o sută de ori mai mari.

Cu o parte din banii obţinuţi, liderul grupării ar fi achiziţionat bunuri de lux. Trei dintre persoanele reţinute, inclusiv, Călin Donca, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Ce fel de relație au Călin și Orianda Donca. Declarațiile pe care bărbatul le făcea despre soție înainte să fie arestat

Cu doar o lună înainte de arestare, Călin Donca povestea ce relație are cu soția sa, Orianda, și ce rol a avut aceasta în creșterea averii familiei.

”Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor: Eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva.

Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune... Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, spune Călin Donca în unul dintre cele mai recente Tiktok-uri postate.

