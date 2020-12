Ce iubite a avut Cătălin Botezatu până la 54 de ani. Designerul s-a iubit cu femei extrem de frumoase

"N-o să fiu ipocrit, toate viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când", a declarat Cătălin Botezatu.

Ce iubite a avut Cătălin Botezatu

La vârsta de 54 de ani, designerul de modă se poate lăuda cu un palmares impresionant. Succesul în carieră și șarmul său cu siguranță i-a adus și success pe plan amoros. Chiar dacă nu este însurat în prezent, Cătălin Botezatu a iubit de multe ori.

Dana Opsitaru

Frumoasa Dana a fost prima iubită a designerului român pe când el avea doar 19 ani. Ea este un fost model de succes, o femeie care a rămas în inima lui Cătălin și pe care o numește acum ca fiind o bună prietenă. Pe vremea când el s-a îndrăgostit de Dana, aceasta era căsătorită și era și mamă.

Bianca Brad

El a iubit-o pe Bianca Brad, cea care l-a convins să intre în lumea modei. Frumoasă blondă este singura care l-ar fi convins pe Bote să ajungă și în fața altarului. Povestea lor de dragoste s-a desfășurat la sfârșitul anilor ’80, pe când Bianca era un model de succes. Deși relația lor nu a mers pentru mult timp, cei doi au rămas prieteni, iar Cătălin Botezatu spune și acum despre ea că a fost îndrăgostit.

Tania Budi

Tania a fost o altă mare dragoste de-a lui Cătălin la începutul anilor ‘90 care la acea vreme era model și încerca să își facă debutul ca designer. Fosta prezentatoare TV l-a ajutat pe Cătălin în timpul emisiunii „Burlacul”. Chiar dacă relația lor a durat doar câteva luni, designerul a declarat câțiva ani mai târziu că regretă că nu a luat-o de soție pe frumoasa Tania, potrivit click.ro.

Vanda Vlaslov

Cei doi s-au cunoscut în 1997, după ce Cătălin ieșise din închisoare după 9 luni, fiind închis pentru evaziune fiscală. El și Vanda au fost împreună un an, dar relația lor nu s-a sfârșit cu bine. Gurile rele zvoneau că desigenrul ar fi înșelat-o pe frumoasa ieșeancă chiar cu sora ei. La câțiva ani de la despărțire, în 2002, cei doi foști s-au reîntâlnit și au decis să reînoade relația. Cu toate acestea, un zvon că Vanda ar fi însărcinată cu altcineva a dus la despărțirea celor doi.

Bianca Drăgușanu

Povestea de dragoste cu Bianca Drăgușanu a fost una dintre cele mai scandaloase din viața designerului. Cei doi se certau des și în presă apăreau deseori că amândoi au fost infideli. După o relație tumultoasă care le aducea mai mult nefericire, cei doi s-au despărțit, dar peste ani, aceștia au ajuns la sentimente mai bune.

Cine este actuala iubită a lui Cătălin Botezatu

Desinerul a povestit într-un interviu pentru Antena3 că este acum într-o relație la distanță, fiind foarte discret în ceea ce privește viața lui personală în prezent.

“E o relație la distanță care se consumă, altă dată se stinge focul. Vorbim și la telefon. Este foarte tânără și este roșcată”, a declarat Cătălin Botezatu la Show Blitz.

Chiar dacă a oferit câteva detalii despre înfățișarea ei, Cătălin nu a dorit să îi dezvăluie identitatea iubitei sale.