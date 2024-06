Ce li s-a întâmplat Cleopatrei Stratan și lui Edward Sanda în vacanța din Italia. Cei doi au fost martorii unor scene de groază

Cleoptra Stratan și Edward Sanda au fost martorii unor scene terifiante pe o plajă din Italia. Cei doi artiști au făcut declarații despre episodul care le-a marcat vacanța. Iată ce s-a întâmplat!

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au demonstrat în cadrul competiției America Express că se sprijină reciproc și se ajută, formând o echipă bine sudată. Exact cum au fost în show, așa sunt și în viața reală.

În cadrul unui interviu pentru Spynews, cei doi artiști au vorbit despre vacanța lor din Italia, dar și despre momentul care le-a marcat sejurul. Iată la ce episod au fost martori!

Citește și: Cleopatra Stratan, imagine rară cu fratele ei. Cezar tocmai a absolvit gimnaziul. Cum mai arată

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, despre momentul care le-a marcat vacanța din Italia: „Ne-a evacuat”

Articolul continuă după reclamă

Întrebați dacă au avut parte de peripeții în vacanță, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au declarat că au fost martorii unor scene terifiante atunci când au călătorit în Italia. Cei doi artiști au fost evacuați de pe plajă, acolo unde ambulanța și elicopterul au ajuns de urgență.

„Nu am avut parte de peripeții în vacanță, însă am văzut niște lucruri care ne-au stricat vibe-ul, chiar dacă nu am pățit-o noi. Eram în Sardinia, s-a înecat un băiat, a venit elicopterul pe plajă, ne-a evacuat, era o plajă mică. Cred că s-a aruncat de pe o stâncă, a venit și salvarea cu barca. Noi am sperat că a fost bine și că l-au salvat. Am încercat și noi să sărim si să ajutăm, însă, din păcate, nu aveam cu ce, pentru că persoana respectivă trebuia scoasă din apă, iar după aceea au venit elicopterul.”, au declarat Edward Sanda și Cleopatra Stratan pentru Spynews.

Cei doi soți susțin că au rămas marcați de cele întâmplate pe plajă și nu au putut să își ia gândul de la incident întreaga zi. S-au liniștit abia când au aflat că persoana respectivă a fost salvată.

„Era o plajă atât de mișto... Era înconjurată de munte, de stânci, aveai impresia că ești undeva în Thailanda. În ziua aceea am rămas cu gândul la acea întâmplare, ne-am tot gândit la asta. Am aflat ulterior că persoana respectivă a fost în regulă, a reușit să fie salvată. Am reușit cumva să trecem peste asta și am avut grijă de noi, în primul rând.", au mai declarat cei doi artiști pentru sursa citată.

Citește și: Cum sună live vocea Cleopatrei Stratan la vârsta de 21 de ani, cu piesa Ghiță. Ea a făcut show, dar oamenii nu au fost mulțumiți

Ce probleme au întâmpinat în căsnicie Cleopatra Stratan și Edward Sanda

Cleopatra și Edward formează un cuplu de șase ani și sunt căsătoriți de trei ani. De când formează o familie, cei doi au recunoscut că au trebuit să facă față mai multor provocări.

Relația lor a trecut multe teste, unul dintre ele fiind chiar perioada pandemiei, când au stat cel mai mult timp departe unul de celălalt. În prezent, Cleopatra și Edward mai trec prin perioade când proiectele pe care le au îi fac să stea despărțiți câteva zile.

Cu toate acestea, revederea este cea mai dulce atunci când fiecare se întoarce acasă de la filmări sau de la studio. Cleopatra Stratan, în vârstă de 21 ani, a mărturisit într-un interviu pentru Cancan că între ea și soțul ei nu intervine niciodată plictiseala pentru că știu mereu cum să se anime unul pe celălalt.

„Ne iubim mult și noi nu avem o relație obișnuită. Noi suntem copii în suflet, ne place să petrecem timp împreună. Și atunci când, în fiecare zi ești din ce în ce mai fericit alături de persoana pe care o iubești și lângă care te trezești dimineața, nu ai cum să te plictisești.”, a spus Cleopatra într-un interviu pentru Cancan.

„Când este construcția bine închegată, nu ai cum să te plictisești, nici nu ai timp. Cred că trebuie să vrei să te plictisești de omul acela”, a mai adăugat și Edward.

Uneori carierele pe care le au îi fac să stea câteva zile despărțiti și atunci vine greul pentru Cleopatra și Edward.