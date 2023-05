Ce mai face Bogdan Vlădău, după ce s-a retras de pe micile ecrane. Cu ce se ocupă în prezent

Cu ce se ocupă în prezent Bogdan Vlădău, după ce s-a retras din proiectele TV. Pe lângă faptul că își dedică timpul familiei sale, se pare că Bogdan Vlădău și-a găsit între timp și o nouă vocație, una cel puțin surprinzătoare.

Ce mai face Bogdan Vlădău, după ce s-a retras de pe micile ecrane. Ce ocupație are în prezent

Viața lui Bogdan Vlădău s-a transformat radical în ultimii trei ani. În cadrul unui interviu recent, fostul model a vorbit despre atracția sa către spiritualitate, ocupându-se de organizarea de retreat-uri în jungla amazoniană.

„De când eram mic am avut așa o înclinație către spiritualitate. Am avut senzația și simțeam cumva că trebuie să fie mai mult decât ce vedem noi cu ochiul liber. Dincolo de lumea asta materială suntem și energie, suntem și spirit și așa mai departe. Deci a început cumva de când eram mic, după aceea am început și am intrat mai profund în lumea asta prin ortodoxie.

Am fost la muntele Athos de câteva ori, după care am ajuns la șamanism, am ajuns și în Amazon, acolo am făcut practici cu șamanii, cu mai multe plante și remedii pe care le au ei acolo. Cam așa a început drumul. Acum, de câțiva ani, deja organizez eu retreat-uri acolo, duc oameni din România cu precădere, dar din toată lumea, în general. Am avut oameni și din Costa Rica”, a declarat Bogdan Vlădău pentru Impact.

Fiind atras de această lume, Bogdan merge și pentru a învăța de la alți mentori cu scopul de a evolua în plan spiritual. Viața fostului prezentator a avut parte de o schimbare radicală în ultimii ani, însă Bogdan Vlădău a dezvăluit că încă din 2016 a luat primul contact cu acest „fenomen”.

„Sunt retreat-uri în jungla amazoniană din Peru cu care colaborez. Vreau să încep să merg și în Brazilia, Ecuador. Tocmai am venit dintr-un retreat cu unii care cred eu că sunt cei mai buni din lume pe partea asta și am fost cumva acolo ca și participant ca să învăț de la cei mai buni și să pun și eu în practică. Se întâmplă din 2016, am avut contact prima dată cu fenomenul acesta, după care în 2020 am organizat și prima călătorie, primul retreat în Peru”, a mai povestit Bogdan Vlădău.

Cât timp stă Bogdan Vlădău plecat de acasă și ce părere are soția lui, Gina Chirilă

În plan personal, Bogdan Vlădău este căsătorit cu Gina Chirilă, iar cei doi sunt împreună de 10 ani. De aproape 3 ani, cei doi sunt părinții unei fetițe pe nume Katia. Bogdan Vlădău a explicat totodată și cât timp stă plecat de acasă în aceste călătorii, însă a ținut să sublinieze că partenera lui îl susține în tot ceea ce face.

„Pot să spun câte am avut până acum. Se pare că o să fiu mai mult plecat decât pe aici în următorii ani. Au fost câte 2-3 pe an până acum. Anul acesta vor fi doar 2 în Peru, probabil că va fi și unul în Ecuador, să vedem, probabil că și în Costa Rica.

Durează 14 zile, dar în sine retreatul durează 10 zile, facem 5 ceremonii cu șamanii, în zilele de pauză putem face și sesiuni de meditație, sesiuni de respirații holotropice, poate și sesiuni de intrat în gheață pe metoda wim hof, mai dăm la pește, ne plimbăm cu barca pe Amazon, sunt multe chestii de făcut”, a mai povestit acesta, pentru sursa anterior menționată.



