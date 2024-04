Ce mai face și cum arată acum Analia Selis. Celebra cântăreață a sărbătorit de curând 20 de ani de carieră

Ce mai face și cum arată acum Analia Selis, celebra cântăreață

Analia Selis, celebra cântăreață de origine argentiniană, este stabilită în România de mai mulți ani și în ultima vreme a renunțat să mai fie în lumina reflectoarelor.

De când a divorțat de soțul ei, Răzvan Suma, în 2019 aparițiile ei la TV s-au rărit și s-a focusat mai mult pe cei doi copii ai ei, un băiețel pe nume Tiago și o fetiță pe nume Noa.

Cum arată Analia Selis acum și cu ce se ocupă

Cântăreața a povestit de mai multe ori că relația cu fostul ei soț a fost una dificilă, iar divorțul a fost unul greu, dar au fost nevoiți să rămână în relații bune de dragul copiilor lor.

În ciuda greutăților, frumoasa brunetă cu sânge latino se bucură în continuare de muzica pe care o face, dar și de tango.

De curând, Analia a postat pe rețelele de socializare că pregătește un turneu care cuprinde 15 concerte, alături de doi colegi de-ai ei, Julian Caeiro și Damian Foretic.

“A sosit momentul să vă spun și să vă arăt proiectul pentru care lucrez de câteva luni: turneu în 15 orașe din România, 18 concerte, doi muzicieni fantastici care vin din Argentina special pentru acest turneu, concerte simfonice și recitaluri de trio, tango argentinian și tango romanesc!

ATENȚIE! București, Brăila, Ploiești, Arad, Jimbolia, Hunedoara, Târgu Mureș, Sfântul Gheorghe, Bacău, Făgăraș, Craiova, Onești, Botoșani, Buzău, Iași.

Vă rog, toți cei care vreți, redistribuiți această postare. Și vă super mulțumesc!

Vă las, cu bucurie afișul turneului. Voi reveni cu evenimentele create special pentru fiecare concert.

Aveți deja toată agenda cu informație despre turneul pe site-ul meu www.analiaselis.com.

Vă aștept cu iubirea mea, cu bucuria mea, cu respectul meu, pentru România, pentru voi, care a crescut 20 de ani”, a scris Analia Selis la descrierea pozei cu afișul.

Cântăreața a fost foarte ocupată cu organizarea acestui turneu, dar continuă să facă și mișcare pentru a se menține în formă. Analia Selis face Crossfit și e foarte pasionată de tango.

Recent, artista a spus că a descoperit și tango-ul interbelic românesc și îl combină acum cu tot ce știa ea despre tango-ul argentinian.

Analia și-a pus la curent și fanii de pe Instagram cu o postare în care le-a dat mai multe detalii despre ultimele ei preocupări.

“Sper ca sunteți bine!

De la ultima mea postare și până acum am vrut să vă scriu de multe ori. S-au întâmplat multe lucruri frumoase în viața mea și mă aflu într-un moment în care atât de mult iubesc viața! Atât de mult mă bucur în fiecare zi când mă trazesc! Atâta îmi place să fiu mama, cântăreață, crossfitera!Dar nu v-am scris pentru ca am fost foarte ocupată cu munca și cu activitatea mea de full time mama.

Anul acesta am re-luat activitatea mea de organizator, lăsată de mult la o parte, chiar din 2019.. și.. pregătesc un turneu național care se va desfășura în luna mai și până la începutul lui iunie.

Cu acest turneu îmi sărbătoresc 20 de ani de carieră în România și 10 ani de când cant tango!

Voi reveni în orașele unde nu am mai cântat de mult și o să merg la emisiuni de TV si Radio unde, deasemenea, nu am mai fost de mult! O să aflați foarte curând.

Momentan aș vrea să știți ca mă găsiți și pe Instagram, pe TikTok, pe LinkedIn și mai nou (și cu un singur follower😫) pe Twitter!!!

Vă invit, vă rog, să mă urmăriți pe toate rețelele in care și voi sunteți! Să știți ca mă ajută, chiar dacă ne vedem aici”, a scris artista.

Analia nu se mândrește doar cu activitatea ei în muzică și dans, ci și cu copiii ei, Noa și Tiago, cu care a postat mai multe poze.