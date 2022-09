Ce mai face și cum arată acum celebra Laura Vass. E virală pe TikTok și mereu chemată la evenimente

Pasiunea pentru muzică, dedicarea și talentul au adus-o pe Laura Vass în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă. Piesele ei erau printre cele mai cunoscute în anii 2000, dar la un moment dat a dispărut din lumina reflectoarelor și nu s-a mai știut nimic de ea ani buni.

De-a lungul timpului au existat o mulțime de speculații pe seama ei. S-a spus că s-a retras din muzică din cauza unui bărbat cu care a avut o relație timp de 7 ani, iar acesta era căsătorit. Atunci, Laura și-a deschis sufletul destul de greu în fața publicului său și a povestit umilințele pe care le-a îndurat din partea soției partenerului său, care ar fi bătut-o, batjocorit-o și tuns-o.

"Eu am tras de această relaţie. A fost şi o perioadă roz, dar apoi nu a mai mers. La noi a fost vorba de gelozie. Mă suna mereu şi întreba unde sunt şi cu cine. Am renunţat la muzică pentru el. După ce a terminat relaţia, m-am stabilit la Londra. Au fost ani pierduţi din punct de vedere social. În aceşti ani petrecuţi cu el eu am învăţat multe. M-a marcat tot şi nici acum nu sunt pregătită pentru o relaţie", a spus Laura Vass, la Antena Stars, acum câțiva ani.

Din fericire, acum Laura Brumă a revenit pe scenă, iar postările ei de pe rețelele sociale se viralizează imediat.

În mediul online, artista este foarte activă și este mereu apreciată pentru frumusețea pe care o posedă. Fanii i-au rămas alături, chiar și atunci când a lucrat ca ospătăriță în Anglia, după ce s-a retras din muzică. Acum, Laura Vass își poartă părul lung și este foarte preocupată de modul în care arată, iar cea mai recentă postare de pe Instagram e dovada clară a acestui lucru.

