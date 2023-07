Dan Helciug, fostul solist al trupei Spitalul de Urgență, a fost văzut departe de casă, fără familia sa. Cântărețul a povestit, recent, ce planuri profesionale are pe viitor.

Dan Helciug a acumulat, până la vârsta de 48 de ani, o carieră de succes în industria muzicală, pasiunea sa de suflet. Nu a renunțat la ceea ce îl face fericit și are planuri mari în ceea ce privește viitorul său, în plan profesional.

Citește și: Te cunosc de undeva! 24 septembrie 2022. Emi și Cuza s-au transformat în Spitalul de urgență și au fost un show complex

Ce mai face și cum arată Dan Helciug, fostul solist al trupei Spitalul de Urgență. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp

Fostul solist al trupei Spitalul de Urgență a fost surprins în Veneția, însă fără să aibă vreun concert și fără să-i aibă alături pe cei dragi, adică soția Elena cu care are doi copii, pe Ruxi (7 ani) și pe Luca, de 14 ani.

„Sunt în continuare creativ și am o mulțime de idei de piese, de show-uri și de alte surprize. Am cântat în gondolă (canzonette) și am primit o călătorie gratuită (râde).

M-au filmat niște turiști japonezi, sunt vedetă printre ei. Veneția este și va fi, pentru artistul din mine, acel loc special în care mă pot alimenta de la o sursă spirituală cu artă pură. O să găsesc timp pentru un weekend în care să vizitez această perlă a Italiei împreună cu familia mea, căci sigur le va plăcea și lor. Deocamdată sunt aici în „interes de serviciu”.

Nu, nu am cântat. Sunt în tratative cu o agenție italiană pentru o serie de concerte în Italia și vedem ce se va întâmpla pe viitor. Sunt multe de văzut aici și sper să revin cât mai repede cu treabă”, a mărturisit solistul pentru Click!.

Într-un alt interviu, Dan Helciug a povestiti, deschis, despre copiii săi, de care e extrem de mândru: „Copiii mei au crescut, Luca este clasa a VIII-a, e bărbățelul casei, mă ajută la idei de texte, e foarte bun la limba și literatura română. Ruxandra e clasa a II-a și mă învață să dansez. Este o foarte bună dansatoare, acum e în faza Michael Jackson, îl imită foarte bine, are pălăriuță… E o adevărată domnișoară”, a declarat Helciug, anul trecut, notează Libertatea.

Vezi și: Dan Negru, Aurelian Temişan, Dan Helciug şi Bodo, cel mai spumos interviu! Care dintre ei şi-a dorit să devină şofer de TIR?

Ce spunea Dan Helciug despre trupa Spitalul de Urgență, fondat în anii 2000

Pe blogul său, cântărețul scrie că formația a fost un vis de-al său de diainte să intre în trupa de pop rock, Parlament.

„Ideea pentru un astfel de concept mi-a venit dupa ce l-am descoperit pe Kusturica in 1995 ( marea mea influenta ). Intr-o lume care se considera si se vrea „serioasa”, „educata”,”bine-intentionata”, m-am trezit ca de fapt societatea noastra este profund ipocrita, plina de contraziceri.

Si atunci, satira mi s-a parut o gura de aer proaspat in mijlocul atator „aere” si curenti inselatori. Influentat de Ilf si Petrov, Caragiale, Tudor Musatescu, Marin Sorescu, Nichita Stanescu, am inceput sa scriu. Din punct de vedere muzical, am incercat chiar daca practic satira, sa fiu cat mai legat de muzica pamantului. In adolescenta mi-am dorit foarte tare sa continui linia originala a trupelor Phoenix si Sfinx.

Ajutat in dezvoltarea mea artistica de Sorin Vasile Pepino si Victor Pamfilov, in 2000 am explodat literalmente cu S.d.U. impreuna cu colegii mei, buni instrumentisti, am scris o foaie de istorie muzicala: Adrian Chepa, Vali Craciunescu, Vladimir Sergheev, Viorel Preda (formula de inceput) .

Din 2002 apare in trupa extraordinarul chitarist Emil Chican. Incepand cu 2003 in locul lui V.Craciunescu vin instrumentisti ethno de mare valoare care ma inspira pentru a scoate noi albume (Dan Nicolau, Dorel Iancu. etc .). In 2003 incepe colaborarea de lunga durata cu Catalin Dalvarea (tobe) .

Din 2010 apare o violonista foarte buna, Andreea Busuioc, iar in 2012 trupa colaboreaza cu un tobosar de exceptie, Andrei Ilie.

Formula actuala (deocamdata) : Emil Chican, Catalin Bibu Dalvarea, Logofatu Marcel, Andreea Busuioc ( Andrei Ilie ).

Dupa 80 de piese pe care le-am compus, m-am oprit cativa ani. Dezamagit oarecum de valurile de muzica fara consistenta, difuzata pana la refuz, lovindu-ma de usi inchise la radio m-am dedicat familiei si concertelor.

Insa , in luna februarie 2013, intr-o perioada de 3 saptamani de boala, intr-un mod „chinuit” mi-a revenit inspiratia si pofta de S.d.U. Ajutat de baietelul meu Luca ( 6 ani ), sursa mea de inspiratie, pur si simplu am compus cateva piese noi.

(...) Fara zimbet, fara ras, fara glume viata este un spital fara urgenta”, a scris Dan Helciug pe blogul său.