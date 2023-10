Ce mai face și cum mai arată acum Arlechino. Actorul Mihai Gruia Sandu spune că a fost la un pas să orbească în tinerețe

Actorul Mihai Gruia Sandu, cunoscut pentru rolul Arlechino, a făcut unele dezvăluiri inedite despre momentele din tinerețe. Iată ce mai face, dar și cum mai arată acum renumitul actor!

Mihai Gruia Sandu, unul dintre cei mai nonconformiști actori de comedie din România, a devenit cunoscut în anii 90, datorită rolului Arlechino. Iată ce detalii neștiute a împărtășit despre viața sa! Unul dintre ele se referă la un episod nefast, când a fost la un pas să rămână fără vedere.

Ce mai face și cum mai arată acum Arlechino

Mihai Gruia Sandu a dezvăluit că a făcut armata la vârsta de 20 de ani, tot atunci trecând printr-o experiență traumatizantă, care era să îl lase fără vedere. Actorul a mărturisit că timp de trei zile nu a văzut nimic și a avut dureri îngrozitoare:

„La 20 de ani eram destul de trist, pentru că trăgeam cu tunul în mare, la Capul Midia, și nu era exact ce-mi dorisem. Mă trimiteau de pe o funcție pe alta. Azi trăgeam cu tunul, mâine eram lunetist, apoi planșetist. Scria pe fișa mea că aveam liceu de arte plastice făcut, așa că învățasem să scriu invers, în oglindă cum ar fi, pe planșetă. Odată țin minte că am orbit trei zile, pentru că un nemernic făcea glume cu noi, noii recruți. N-am știut că avioanele militare sunt argintii până în ziua aia, când am înțeles și de ce. Ca să ascunzi un avion pe cer trebuie să vină din direcția soarelui, ca să lucească. Îl urmăream printr-o lunetă binoculară care mărea de 36 de ori. S-a apropiat și, la un moment dat, și-a schimbat direcția așa că am fost lăsat cu ochii în soare la propriu. Trei zile n-am văzut nimic, am crezut că orbesc. Mă dureau ochii și capul îngrozitor. După întâmplarea asta am fost mutat într-o unitate, în 77. Cine scotea cadavrele oamenilor de sub dărâmăturile de la cutremur, cine gonea iepurii și fazanii scoși pentru vânătorile lui Ceaușescu? Soldatul român. Cine scria din trupuri Cântărea României pe stadion? Soldatul român. Eu eram sus, în litera C, și am stat acolo 18 ore, pentru că ploua îngrozitor și nu aveam voie să ne mișcăm. Iată ce făceam la 20 de ani.”, a precizat Mihai Gruia Sandu pentru Fanatik, citat de Viva.

Mihai Gruia Sandu își făcea singur jucăriile în copilărie

Mihai Gruia Sandu, alias Arlechino, și-a amintit cu drag și de copilărie. Cu toate că a prins perioada anilor 60, pe care a descris-o ca fiind de o sărăcie cumplită, actorul spune că acest lucru nu l-a descurajat, făcându-și singur jucării sau interpretând personaje văzute în filmele vremii:

„Nu-mi mai aduc aminte cum îmi petreceam ziua în copilărie. Asta pentru că se întâmpla în anii 60 când totul era de o sărăcie cumplită și nimeni nu poate înțelege asta acum. Dar nouă nu ne păsa, dacă nu aveam jucării ni le făceam singuri. Țin minte că interpretam diverse personaje, în funcție de ce filme vedeam. Când indieni, când cowboy, nu aveam niciun fel de probleme. Ne răneam în genunchi, ne mai rupeam o mână atunci când cădeam din copaci. Din băieții de pe strada mea rar îmi amintesc să nu fi avut vreunul capul spart sau brațul rupt.”, a mai dezvăluit actorul, potrivit surselor citate mai sus.

