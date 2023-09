Anca Pandrea, probleme grave de sănătate la vârsta de 77 de ani. Cu ce se confruntă: „Am oxigen acasă, pe rotile”

La 11 ani de la dispariția legendarului actor Iurie Darie, partenerul vieții sale, Anca Pandrea trece prin momente dificile de sănătate. Iată ce declarații a făcut despre starea sa.

Cu o carieră impresionantă în lumea filmului și a teatrului, actrița se confruntă acum cu multiple probleme de sănătate, dar privește cu seninătate și resemnare această nouă etapă a vieții ei.

Anca Pandrea, despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Ce a declarat

Anca Pandrea a dezvăluit faptul că suferă de mai multe probleme de sănătate. Iată ce delcarații a făcut aceasta.

„Nu trebuie să fii bolnav ca să te duci. Poți să mori și dacă ești sănătos', a spus ea pentru Cancan.ro.

La vârsta de 77 de ani, Anca Pandrea se luptă cu insuficiența cardiacă pulmonară de gradul trei, afecțiune care a devenit o prezență constantă în viața ei. De asemenea, problemele cu coagularea sângelui, problemele glandei, și o gastrită s-au adăugat listei de îngrijorări medicale ale actriței.

Cu toate acestea, cel mai recent și poate cel mai dificil, Anca Pandrea a devenit dependentă de un tub de oxigen pentru a putea respira.

„Am oxigen acasă, pe rotile, chiar lângă pat, e obligatoriu să dorm cu el. Am primit aprobare să am și unul mobil. O să merg cu el în poșețică, tot timpul, chiar dacă pentru mine e foarte greu, are vreo trei kilograme', a mai spus ea pentru sursa citată.

În ciuda acestor provocări serioase de sănătate, actrița rămâne plină de curaj și determinare. Nu se poate descurca singură cu treburile casnice, dar a găsit un ajutor care o sprijină în aceste momente dificile. Cu seninătate și resemnare, Anca Pandrea privește viața în față, cu realism, și își asumă schimbările care vin odată cu înaintarea în vârstă.

Unul dintre motivele care au dus la această deteriorare a stării sale de sănătate a fost decizia de a nu mai consuma sare deloc, ca răspuns la afecțiunile preexistente, cum ar fi insuficiența pulmonară și cea cardiacă. Această hotărâre a avut consecințe neașteptate, cum ar fi leșinurile frecvente și chiar o mână ruptă, care s-a dovedit a fi rezultatul unor probleme de sănătate mai profunde decât și-ar fi imaginat inițial.

„Mi-e greu să mai gospodăresc, dar sinceră să fiu, nici tragere de inimă nu mai am. Așa am o doamnă care vine sâmbăta, îmi gătește, face curat. Normal că o plătesc, cu câte 200 de lei pe zi. Am cunoscut-o printr-o prietenă.

Am citit ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Părul alb e foarte frumos… Pentru că dormi când vrei, mănânci când vrei, pleci și te plimbi când vrei. Astăzi am lenevit. De două săptămâni nu am mai scos nici cățelușa la plimbare. Mi-a zis doctora că atunci când e cald, să nu ies din casă, nici măcar la umbră. Pentru că am insuficiență cardiacă și pulmonară. Nu mai beau cafea de 11 ani, după ce a plecat Iura. Nu mai am voie, am probleme mari. Dar nu se poate nici așa, fără să ai nimic. Am înlocuit cafeaua cu o licoare', mai spunea ea.