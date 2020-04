Ce mesaj a postat Adda, după părăsirea competiției "Asia Express"! A spus tot ce avea pe suflet!

"Aștia am fost noi: sinceri, uneori prea sinceri! Am trait cu tot sufletul experienta! Am invatat multe despre noi insine si despre celalalt, dar cel mai important - ni s-a confirmat ca putem trece peste orice greutate IMPREUNA! ❤

Ne-am dorit mult sa jucam finala mare dar “stelele au decis ca pentru noi a fost mai importanta calatoria decat destinatia.“ Cliseu- adevaru’ e ca am plans cu muci, am mai injurat de 5 ori si dupa m-am resemnat! 😂 Am luptat pana la capat cum am putut noi mai bine si ne bucuram ca am ajuns pana in ultimul punct - Taipei! L-am vazut de sus, fericiti ca am reusit! Am tras cu ultimele puteri si, in cazul meu, cu ultimii neuroni inca intregi!

Iti multumesc, Catalin, ca mi-ai fost si imi esti sprijin mereu! Sunt o crizadda cu gura mare care urla si te supara, dar care uita in 5 minute ce a zis si nu mai stie cum sa te impace. Dar eu am inima la fel de mare precum gura! Promit! Sunt o norocoasa ca te am da’ si tu esti norocos. O nebuna mai mare nu gasesti, iar cu mine nu o sa te plictisesti niciodata. Si la 80 de ani eu o sa fac misto de tine! Dar si tu de mine ca stii ca nu ma supar! O sa radem pana o sa ne zboare protezele, iar nepotii nostrii o sa zica ca suntem pe ciuperci! 😂😂😂 Te iubesc cel mai mult pe tine si pe Alexutu nostru! Am promis “La bine si la rau” si asa a fost si in Asia Express. Ne-am ridicat unul pe celalat cand am cazut. Si, da, tu m-ai ridicat de cele mai multe ori! Nu sunt perfecta, dar important e ca recunosc asta si ca imi dau tot interesul sa fiu mai buna, sa corectez ce e rau si sa pastrez ce e bine. Sunt mandra de noi! Si pentru ultima oara —-IUBIREEEEE, TE IUBESC IN !#%@ MEA!!!", a fost mesajul artistei, pe pagina sa de Instagram.