Ce meserie are la bază Gina Pistol și care a fost primul ei job. Dezvăluirile prezentaoarei de la Chefi la cuțite

Gina Pistol a făcut dezvăluiri despre trecutul ei în cadrul podcastului lui Horia Brenciu, Lucruri Simple. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a muncit din greu de la o vârstă fragedă și a studiat optica.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și pe vremuri când făceam eu practică șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Doar că n-am mai făcut. Nu mă văd făcând asta”, a povestit Gina Pistol într-un dialog cu Horia Brenciu.

Ce a studiat Gina Pistol, înainte de a deveni celebră

„Eu voiam să devin bijutier. Dar am intrat la optică și asta am terminat”, a mai spus prezentatoarea TV.

Gina Pistol a povestit că a lucrat încă de la vârsta de 17 ani.

„Eu pe la 17 ani am început să muncesc ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine! Mi-au povestit oameni: „Când eram eu mai mic ce mai veneam la tine! Luam de la toți colegii care aveau nevoie de copii și veneam la tine și mă uitam la tine ce frumoasă erai și foarte respectuoasă. Și când am lucrat la un magazin cu articole sportive. Am muncit de la 17 ani”, a povestit Gina Pistol.

În cadrul podcatului, Horia Brenciu a amenitit că în anul 2009 Gina Pistol a fost desemnată cea mai sexy femeie din România

După optică și xerox, modellingul a venit de la sine.

„Fiind la o agenție de modele cum erau eu atunci luau hostesse și atunci a venit cineva și am prezentat eu. Cred că le-a plăcut că eram prezentabilă și că vorbeam frumos. Aveam un prieten fotoreporter care mi-a spus despre un casting. Eu eram cu părul prins, mă gândeam că n-am ce să caut printre dive. A fost o prezentare să spui ceva despre tine și o defilare în costum de baie. Eram o fată simplă după vorbă după port și se pare că am plăcut”, a povestit Gina Pistol despre începuturile carierei sale. În cadrul aceluiași podcast, Gina Pistol a cântat, dovedind că are o latură artistică foarte bine dezvoltată.

În prezent, Gina Pistol are la activ 10 sezoane de Chefi la cuțite și 3 sezoane de Asia Express și multe alte proiecte în care a reușt să cucerească publicul.

