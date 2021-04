Ce notă a luat Sore la BAC. Vedeta a răspuns curiozității fanilor: „Am avut coșmaruri”

Întrebată dacă a fost stresată în acea perioadă, Sore a mărturisit că „stres” este un cuvânt prea mic pentru a descrie sentimentele de atunci.

Sore a spus că a avut media 9,23 și că a avut coșmaruri multe legate de examenul maturității.

„Dacă nu mă înșel, 9,23 am luat. Stresată puțin spus. M-a bântuit starea de „bac” mulți ani, pentru că am avut coșmaruri cum că mă trezesc, e proba de bac și eu am uitat definitiv”, a scris Sore pe Instagram.

Acum Sore are 31 de ani, se bucură de o carieră de succes și de o fiică minunată în vârstă de 5 ani.

Cum se menține Sore în formă

Sore are o formă fizică de invidiat, pe care o menține datorită sportului. Recent, Sore a devenit pasionată de tenis și a participat și la o competiție sportivă.

„De mică am avut gustul adrenalinei. Tata m-a urcat pe placa de snowboard la 14 ani, apoi la 17 pe wakeboard și la 24 am sărit cu parașuta. Bungee jumping n-am fost tentată să fac, dar am descoperit squash ul câțiva ani mai târziu iar astăzi merg zilnic la tenis. Da, corpul se lucrează frumos de la sport dar eu cred că mintea are cel mai mult de câștigat. Zicala “o minte sănătoasă într-un corp sănătos” e foarte adevărată, serotonina care invadează corpul după un antrenament este greu de descris dar știu că lucrează mult la încredere în sine. Și cred că asta e unul dintre țelurile noastre zilnice, nu? Să ne iubim mai mult, să ne respectăm mai mult, să ne apreciem cu plusuri și minusuri'', a spus Sore Mihalache pe Instagram.

Sore a sărbătorit aniversarea de 5 ani a fiicei sale

Recent, fiica ei a împlinit 5 ani, iar Sore a transmis un mesaj emoționant despre acest moment:

„Acum 5 ani, nu dormisem toată noaptea dintre 24 și 25 martie. Știam că la 10 dimineață ne vom cunoaște iar emoția mă ținuse trează. Cu 30 de minute înainte să îți aud vocea pentru prima dată, nu mai știam nici ce grupa de sânge am, nici dacă mâncasem ceva, nici ce făcusem cu o zi în urmă. Mintea mea se golise, amintirile parcă mi se stersesera pentru că, în sinea mea, știam că viață mea se va schimbă complet, că eu voi deveni altcineva, cineva mai bun, mai altruist, mai blând, mai, mai, mai. Așa a și fost. De 5 ani, tu îmi ești inspirație, motivație și fericire. Iubirea ajungem să o cunoaștem doar din momentul în care avem copii. Tot atunci facem cunoștiință cu răbdarea, cu zâmbetele și lacrimile adevărate, abia atunci învățăm ce înseamnă responsabilitatea și cât de mari sunt bucuriile mici. Îți mulțumesc, Erin, pentru că îmi ești profesor și elev, în același timp. Tot ce tu mă înveți, eu îți explic. Și așa creștem împreună”, a scris Sore pe Instagram.