Ce note avea Alex Velea la școală. Nimeni nu se aștepta la aceste rezultate tocmai de la iubitul Antoniei: "Dacă vă dau carnetul, vă panicați"

După liceu, Alex Velea a urmat studiile la o facultate dificilă pentru mulți studenți și a primit chiar și o bursă în Franța. A fost nevoit să refuze pentru că tocmai atunci lucra la piesa "Selecta" împreună cu Anda Adam, însă nu a regretat decizia luată la acel moment niciodată.

"Am fost prima generație care am dat capacitatea, am dat bac la prea multe materii, în clasa a XII-a am stat cu burta pe carte. Apoi am dat la facultate la Electromagnetică, una grea Ingineria și protecția mediului în Industrie. În primul semestru, am cam lipsit pentru că am fost la un concurs, la «Star Factory» de la Prima, pe care l-am și câștigat de altfel.

Dar mi-a fost jenă să mă duc să le zic profesorilor, știți eu am fost la un concurs și am câștigat… așa că ei au crezut că am lipsit voit și m-au taxat puțin, dar apoi și-au dat seama că am venit la facultate să învăț și apoi am devenit bursier. La un moment dat, aveam de ales dacă să mă duc cu o bursă în Franța, ca să-mi aprofundez studiile, sau să vin la București să fac piesa «Selecta» cu Anda Adam. Am venit și am făcut piesa și acum sunt aici", a mai povestit Alex Velea, care astăzi se poate lăuda cu o diplomă în Inginerie și protecția mediului.

