Ce operații estetice vrea să-și facă Saveta Bogdan la vârsta de 77 de ani. De ce simte că are nevoie

Saveta Bogdan aspiră la menținerea tinereții cu orice mijloace disponibile. Chiar dacă, până recent, celebrul interpret de muzică populară nu a avut în vedere consultațiile estetice, acum a ajuns la concluzia că nu există un moment prea târziu pentru a îmbunătăți aspectul său fizic.

Într-un interviu recent acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, artista în vârstă de 77 de ani a dezvăluit planurile sale pentru a aduce îmbunătățiri vizibile aspectului facial.

Ce operații estetice își dorește Saveta Bogdan să-și facă la 77 de ani. Cântăreața a dezvăluit totul!

Cu toate că se bucură de o carieră de succes și de o popularitate constantă, Saveta Bogdan își propune să scape de semnele trecerii timpului. Printre prioritățile sale se numără eliminarea unor riduri de pe frunte și din jurul ochilor. Cu hotărâre, interpreta de muzică populară a anunțat că intenționează să recurgă și la injecții de acid hialuronic pentru a-și contura buzele, o procedură tot mai răspândită în rândul femeilor moderne.

Printre îmbunătățirile planificate, artista dorește să elimine ridurile de pe frunte și din jurul ochilor, căutând proceduri care să îi ofere un aspect proaspăt și revitalizat. Cu determinare, Saveta Bogdan a dezvăluit că vrea să recurgă și la injecții de acid hialuronic pentru a-și evidenția buzele, o decizie inspirată din tendințele actuale de îngrijire estetică.

Motivația sa este susținută de dorința de a rămâne în centrul atenției publicului, considerând că aspectul său fizic are o importanță în menținerea iubirii și aprecierii fanilor săi. Cu o carieră bogată și un spirit tânăr, Saveta Bogdan se pregătește să îmbrace schimbările cu deschidere și încredere, aducând un suflu nou în percepția asupra frumuseții la orice vârstă.

"Păi da, trebuie să mă mențin în mijlocul publicului pentru că eu cânt și încă trebuie să arăt bine pentru a putea fi iubită de clienți. Deocamdată la față, la buze aș vrea și nu știu, poate în jurul ochilor un pic sau cam așa ceva.", a declarat Saveta Bogdan, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ce povestește Saveta Bogdan despre iubitul ei

Saveta Bogdan nu lasă vârsta să-i dicteze cum să trăiască. La 77 de ani e mereu cu zâmbetul pe buze, se aranjează și iubește din plin. Vedeta are o relație cu un avocat, însă susține că este vorba despre o legătură amoroasă la distanță.

Acest lucru o bucură și spune că bărbatul o răsfață cu buchete imense de trandafiri. În plus, consideră că ”mai răruț e mai drăguț”. Iată ce declarații surprinzătoare și fără perdea a făcut interpreta de muzică populară.

„Cu dragostea stăm așa și așa! Am o combinație cu un avocat, dar el e la distanță! Totul este la distanță! Este mai răruț și mai drăguț! E mai bine! Îmi aduce câte 50 de trandafiri, așa că este bine! El a plecat în Maldive, eu am plecat în America, îți dai seama ce întâlnire a fost! El stă și în București, dar este avocat, are procese mereu, pleacă și în străinătate, dar și în România, peste tot! O relație mai la distanță, este mai bine! Nu mă mai mărit la vârsta aceasta, am înnebunit? Fără măritiș, nu ne mai trebuie! Averi nu avem, dar și dacă avem, la ce ne folosește?”, a spus Saveta Bogdan pentru Ego.