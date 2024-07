Ce origini are Miraela Dauer. Detaliul pe care puțini îl cunosc despre ea

Mirabela Dauer se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste din România. De-a lungul anilor, aceasta și-a construit o carieră de succes în industria muzicală datorită vocii sale memorabile. Deși este cunoscută de un public larg, puțini sunt cei care știu ce origini are vedeta.

Mirabela Dauer se mândrește cu un repertoriu impresionat de hituri și cu o voce inconfundabilă. Pasiunea artistei pentru muzică s-a născut încă din copilărie, urmând să se lanseze în această industrie la începutul anilor `60.

A urmat o perioadă cu multe schimbări din punct de vedere profesional pentru Mirabela Dauer. Vedeta a urcat pe scenă alături de formația rock Roșu și Negru, unde interpreta piesele cântăreței Rita Pavone.

Mirabela Dauer s-a bucurat de un succes răsunător încă de la începutul carierei sale. Aceasta a devenit rapid cunoscută pentru calitățile sale vocale, dar și pentru aparițiile spectaculoase din cadrul evenimentelor la care participa.

De asemenea, artista nu este străină camerelor de filmat. De când a devenit celebră, Mirabela Dauer a fost prezentă în diferite emisiuni TV sau la radio.

Printre cele mai ascultate melodii ale cântăreței se numără: „Fotoliul din odaie”, „Te aștept să vii”, „Ce dor mi-a fost de ochii tăi” și ”Dormeau pe-o frunză două stele”. De-a lungul anilor, vedeta a lansat 40 de albume și mai bine de 600 de piese.

Ce origini are Mirabela Dauer. Detaliul despre care fanii săi n-au știut până acum

În prezent, Mirabela Dauer are o comunitate impresionantă de fani. Artista este susținută și îndrăgită de un număr mare de persoane. Chiar dacă este cunoscută pentru parcursul său spectaculos în industria muzicală, puțini sunt cei care știu detalii personale despre ea.

Cântăreața a fost întotdeauna o fire discretă, motiv pentru care nu a oferit prea multe informații despre familia ei sau viața privată.

În urmă cu 10 ani, Mirabela Dauer scotea la iveală un detaliu pe care doar cei apropiați în știau. Se pare că artista provine dintr-o familie de origine evreică.

„Eu la origine sunt evreică. M-am botezat acum 19 ani. Eu am familie în Israel. Acum sunt ortodoxă, dar nu pot să mă dezic de această naţie. Mama mea este îngropată în Israel. Tata e aici, în Bucureşti, pe Giurgiului, la cimitirul evreiesc. Are un monument frumos, am grijă de el. Eu ţin toate sărbătorile, şi creştine, şi evreieşti.”, a povestit cântăreața în trecut, conform click.ro.

De altfel, Mirabela Dauer avea o relație foarte specială cu părinții ei. Aceasta vorbea mereu despre mama și tatăl ei cu multă dragoste și o sclipire aparte în ochi. Cântăreața a fost mereu fascinată de povestea de iubire pe care au trăit-o cei care i-au dat viață.

„Mama mea a fost o micuță alintată, care ne-a crescut pe noi, pe mine și sora mea. Tăticul a adorat-o și a ținut-o acasă pentru a avea grijă de noi. Acum, mamele, nevestele, săracele, trebuie să muncească și să se spetească pentru a familie.”, a mai povestit Mirabela Dauer în cadrul unui interviu, potrivit sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, artista s-a bucurat de o copilărie frumoasă alături de familia ei.