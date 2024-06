Ce părere are fiica lui Marius Moga despre faima tatălui ei. Când a aflat Maria că are un tată celebru

Marius Moga este unul dintre cei mai talentați artiști din țară și a făcut deja istorie cu muzica lui, devenind faimos chiar și peste hotare.

Marius Moga a compus multe piese de renume, atât pentru el, cât și pentru alți artiști din România, dar și peste hotare.

Pe lângă cariera sa de succes, vedeta se poate considera norocos și pe plan personal, având o soție minunată și o fiică superbă. El și Bianca sunt împreună din 2015 și au o fiică pe nume Maria.

Care e pasiunea Mariei, fiica lui Marius Moga

De-a lungul anilor, Marius Moga a încercat să le țină pe soția și fiica lor departe de lumina reflectoarelor. Fiica lui, Maria, a aflat târziu că tatăl ei este famos.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Super Neatza, 19 iunie 2024. Loredana și Marius Moga cântă piesa Hai, România!

Se pare că tânăra are și ea înclinații artistice, iar tatăl ei, supranumit în industria muzicală “Micul Mozart”, încearcă să o ajute să se decidă ce drum vrea să urmeze.

Maria este foarte interesată de design vestimentar și modă, iar tatăl ei o încurajează. Marius Moga a știut cum să își construiască o relație cu fiica lui și sunt cei mai buni prieteni. Maria are 9 ani și deja știe ce vrea să se facă atunci când va fi mare.

Maria a aflat că tatăl ei este celebru atunci când a început școala pentru că restul colegilor ei erau deja fanii tatălui ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Marius Moga a publicat o poză rară cu fiica lui și a Biancăi Lăpuște. Cum arată și cât a crescut micuța Maria Elisabeta

„Încerc să păstrez cât mai mult o perioadă din viața ei ideea că ea poate să își formeze personalitate fără să aibă impresia că trebuie să cunoască oameni care o știu pe ea, dar ea nu știe cine sunt ei. Sunt singură că e conștientă de asta. E deja în clasa a II-a. Colegele ei ascultă piesele mele sau știu despre mine. E conștientă, dar i-am explicat că ea are drumul ei, care nu trebuie să fie neapărat legat decum sunt eu perceput public. Trebuie să aibă propriul ei drum. Nu trebuie să îndrumi un copil către zona artistică. Eu sunt de părere că toți copiii se nasc talentați. După aceea cineva le taie aripile. Plus că nu contează procentul de talent, cât contează ambiția de a face ceva cu orice procent de talent ai avea”, a declarat Marius Moga atunci când a fost invitat într-un podcast.

Artistul este mândru de faptul că Maria este o fire creative și e pasionată de modă.

Citește și: Marius Moga, imagine rară cu mama copilului său, de Ziua Îndrăgostiților. Cum arată femeia care l-a cucerit

„E foarte creativă, nu pot să spun că s-a fixat doar pe muzică. dar și eu am experimentat toate felurile de arte până m-am axat pe muzică. Ea cred că e foarte înclinată către fashion design. Mi-a și spus într-o zi: când o să fiu mare cred că o să mă ocup cu ceva în domeniul modei, nu știu dar parcă prea îmi place să-mi schimb ținutele, să le asortez, să le combin. Ieri, de exemplu, și-a găsit niște hăinuțe de când era mai mică, și-a dat seama că nu-i mai folosesc la nimic, și a început să le taie cu foarfeca și a zis: uite, le-am adaptat acum, le pot purta din nou. Am zis, ok, foarte tare”, a mai adăugat artistul pentru Antena Stars.