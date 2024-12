Ce părere are mama Olgăi Guțanu despre relația fiicei sale cu CRBL. Ce spune despre celebrul artist

CRBL a divorțat de soția sa, Elena Viscu, în urmă cu aproape un an, după 16 ani de căsnicie și o fetiță superbă, Alessia.

Între timp, CRBL și-a refăcut viața și are o relație cu Olga Guțanu, un model celebru din România. | Instagram

Artistul și soția lui au decis să divorțeze, deși păreau un cuplu perfect. Se pare că diferențele de opinie și faptul că nu aveau aceleași viziuni despre viitor i-au făcut să renunțe la căsnicia lor.

Elena a luat-o pe Alessia și s-au mutat singure, iar CRBL s-a concentrat mai mult pe cariera lui pentru o vreme. Recent, Elena Viscu și Alessia au decis să se mute în Republica Moldova, spre binele fetiței.

Ce părere are mama Olgăi Guțanu despre CRBL

CRBL a povestit în cadrul unui podcast că știe că vor urma perioade grele pentru el pentru că îi este deja forte dor de fiica lui și e conștient că o va vedea mai rar acum.

În noul podcast, CRBL a mai povestit că știe că Alessia nu îl va ierta, mai ales pentru că adolescenta crede că tatăl ei avea o relație cu Olga încă de dinainte să divorțeze de mama ei. Cu toate acestea, CRBL dezminte aceste zvonuri și spune că el și Olga s-au cunoscut la o lună după ce el și Elena au intentat divorțul.

Pe lângă faptul că Alessia nu e de acord cu relația tatălui ei, se pare că ea nu e singura. Mama Olgăi Guțanu nu are o părere bună despre celebrul artist. Ea a declarat că nu e de acord cu faptul că diferența de vârstă dintre ei este mult prea mare. De asemenea, mama Olgăi nu este de acord nici cu faptul că artistul are o fiică de 14 ani.

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat! În momentul în care zici un bărbat de 46 de ani, divorțat, cu un copil… îți dai seama. Faci profilul unui bărbat din regimul „nea” sau „bre”. N-am cum să condamn treaba asta. Am încercat să stăm cât mai mult pitiți pentru a nu face rău nici acolo. Și pentru ca în direcția aia să vină informația ușor, progresiv, într-o formă de minciuni mai mici… Ceva foarte complicat, să știi”, a mărturisit CRBL, potrivit Libertatea.

CRBL a mai mărturisit că încă nu a cunoscut-o pe mama iubitei sale, dar probabil nu va putea evita acest lucru la nesfârșit.

„Încă nu am cunoscut-o pe mama Olgăi. (…) A fost foarte supărată. Și acum este într-o zonă destul de… până ne cunoaștem. Acum s-au mai liniștit apele pentru că au început să vină din familie, din rude, din prieteni să-i spună: «A, păi cum, CRBL? E un artist, uite ce a făcut, eu sunt fan!»”, a mai spus

artistul.

