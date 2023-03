Ce pensie infimă primește Jean Paler. Motivul pentru care nu va primi voucherele sociale de Paște: „Nu stau cu mâna întinsă”

După aproape 50 de ani de activitate pe piața muncii, Jean Paler abia se descurcă cu pensia pe care o primește de la Stat. Mai mult, recunoaște că fiul și fiica lui îi sunt cel mai mare sprijin.

Jean Paler ia o pensie de 1500 de lei. Cum se descurcă actorul român de comedie în viața de zi cu zi

Și în anul 2023, românii vulnerabili care au o pensie mică vor putea beneficia de voucherele pentru alimente și mese calde. Într-un interviu acordat pentru Impact, actorul de comedie Jean Paler spune că nu a primit nimic, pentru că vara mai lucrează, cu contract, pentru a mai primi niște bani în plus.

„Așa că am primit acasă înștiințare că depășesc limita de 2.000 de lei, și că nu mă încadrez pentru cele două ajutoare, de 400 de lei, care se dau deja. Dar, ce să fac? Mai merg la mare, ca să am din ce trăi.

De fapt, trebuie să merg, ca să mai adun niște bănuți. Dacă stau acasă, ce rezolv? Acolo merg și mai câștig ceva, pentru perioada de iarnă. Nu am nevoie de banii lor, chiar i-aș fi dat înapoi.

Îmi fac banii mei, nu mă onorează absolut deloc să primesc vouchere sociale, nu îmi trebuie nimic. Da, pentru alții, acest ajutor este vital, sunt convins că pentru foarte mulți acele câteva sute de lei de ajutor sunt mană cerească.

Eu sunt atât de supărat și de nervos pe ei, pe politicieni, că ne-au adus unde ne-au adus. Regret atât de mult că nu pot să ies în stradă, din cauza problemelor de sănătate, ca să fac greva foamei, față de sărăcia din țară.

Am fost la Revoluție, am stat pe baricade, toate zilele acelea. De fapt, toată generația noastră a fost în stradă, am venit de la Sinaia, la București, atunci. Am crezut că poate se mai schimbă ceva. Nimic.

Așa că nu am nevoie de banii lor. Prefer, așa cum pot, și cu sănătatea pe care o am, să mai ies pe scenă. Îi mulțumesc publicului că mă mai vrea și că mă iubește. Vreau doar banii ăia, pe care îi câștig eu cinstit.

Nu am stat niciodată cu mâna întinsă, nu m-am umilit, niciodată, în fața lor. Căci, pe urmă, politicienii apar la tv și zic: „Uite, am avut grijă de tine!”. După ce dau ăia doi lei, de parcă ți-ar da cerul și pământul.

De trei ani, eu am anulat cablul televizorului, nu mă mai uit din cauza politicii cu care ne spală mintea, nu mai cunosc nicio emisiune”, a explicat Jean Paler, pentru Impact.

Actorul spune că ai lui copii îi sunt un real sprijin, însă nu și-au dorit să-i urmeze parcursul în lumea artistică.

„Aștept luna iulie, când merg pe Litoral. Până atunci, mă descurc cu pensia mea și cu ce mă mai ajută copiii mei, fiul meu, care pe 8 aprilie împlinește 48 de ani, și fiica mea, în vârstă de 32 de ani. Ei n-au vrut în lumea artistică.

Fiul meu mi-a spus că actoria este cea mai ingrată meserie pe care a văzut-o. Copiii mei sunt pe zona IT, contabilitate, management, marketing, au câte 2-3 job-uri. Nu am nepoței, pentru că ei nu vor, neavând siguranța zilei de mâine.

Nu zic mai multe despre ei, nu mi-a plăcut să fac publică viața mea personală, ei m-au rugat să stea retrași, liniștiți. Asta și am de gând, să nu intre lumea cu bocancii în viața mea. Ei o ajută și pe mama lor, fosta mea soție, care de-abia se descurcă și ea cu pensia.

Trăiește și ea, pe azi, pe mâine. Copiii mei mă iubesc enorm, e un mare noroc, în zilele de astăzi. Dacă ei nu îmi dau bani, nu am, recunosc!”, a fost mesajul lui Jean Paler, conform Impact.

