Ce relație are Doina Teodoru cu părinții. Actrița a oferit un răspuns tranșant când a fost întrebată de ei

Doina Teodoru a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea sa la emisunea iUmor, pe care a și câștigat-o. Actrița a căpătat din ce în ce mai multă notorietate, iar când s-a aflat că este iubita lui Chef Cătălin Scărlătescu, a intrat în atenția presei. Prin prisma participării sale la America Express publicul a reușit să o cunoască mai bine, însă în afară de asta, Doina preferă discreția. Nu a oferit foarte multe detalii nici despre relația sa cu chef Cătălin Scărlătescu, iar atunci când este întrebată de chestiuni care țin de viața personală, actrița preferă să dea un răspuns scurt și la obiect.

Doina Teodoru a oferit un răspuns tranșant când a fost întrebată de părinții ei: „Sunt vedete și nu știu eu?”

Doina Teodoru nu vorbește foarte mult despre viața sa privată, iar recent a fost întrebată de ce nu se știu prea multe detalii despre părinții ei, iar ea a oferit un răspuns tranșant.

„Nu înțeleg de ce trebuie să găsiți ceva despre părinții mei. Nu sunt de acord. Sunt vedete și nu știu eu? Părinții mei m-au felicitat pentru curajul de a participa la America Express, au fost alături de mine”, a spus Doina Teodoru pentru CANCAN.RO.

Nu este pentru prima dată când actrița refuză să dea prea multe detalii despre cei care i-au dat viață. Într-un alt interviu. Doina Teodoru a răspuns evaziv atunci când a fost întrebată ce au spus părinții ei despre experiența America Express.

Ce relație au părinții Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu. Actrița a spus cum se înțeleg aceștia

„Nu știu, că nu eram acolo când m-au văzut la televizor (n.r. râde), dar m-au felicitat, au fost fericiți că am mers acolo și au fost mândri de mine, cel puțin așa spun ei (n.r. râde)”, a declarat Doina Teodoru.

Cum s-au cunoscut Doina și Cătălin Scărlătescu

Recent, Cătălin Scărlătescu a oferit mai multe detalii despre cum a cunoscut-o pe iubita sa.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași.Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Mihai Morar.

