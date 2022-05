Ce relație are Liviu Vârciu cu mama lui. Cadoul impresionant pe care i l-a făcut celei care i-a dat viață

Deși nu îi place să-și aducă viața personală în lumina reflectoarelor, Liviu Vârciu este printre cei care vorbesc mereu despre importanța familiei. Prezentatorul TV vrea să se asigure că nu le lipsește nimic celor dragi și este un exemplu de urmat pentru mulți.

La fel se întâmplă și în cazul mamei lui, Maria, de care Liviu are acum grijă și i-a făcut un cadou impresionant. El își dorește ca cea care i-a dat viață să îi fie mereu aproape așa că i-a luat o casă chiar lângă a lui.

Ce relație are Liviu Vârciu cu mama lui

Liviu Vârciu are o relație foarte bună cu mama lui și face tot posibilul să-i ușureze viața. Așadar prezentatorul TV a mutat-o pe aceasta mai aproape de el. Vedeta a decis să-și aducă mama la București, așa că s-a mobilizat rapid, a cumpărat un teren şi a stat zi de zi pe şantier, până a fost finalizată construcția, potrivit Click!.

Este vorba despre o vilă cu etaj și șapte camere, amplasată chiar lângă pădure, la stradă. Liviu Vârciu a vrut să se asigure că aceasta se simte ca acasă în noua locuință și ulterior, i-a mai construit o bucătărie de vară şi chiar și un coteţ pentru găini.

Lucrările s-au mișcat foarte repede și în scurt timp, prezentatorul TV alături de meșteri, a reușit să construiască totul în timp record. Potrivit aceleiași surse, artistul se află deja la partea de mobilat, fiind surprins la cumpărături într-un magazin de profil din Capitală.

Liviu Vârciu este un familist convins. Prezentatorul și-a adus fiica cea mare la București

Liviu Vârciu e un tată fericit. Vedeta are are trei copii frumoși cu care se mândrește peste tot. Din relația cu Ami Teiceanu, el are o fiica - pe Carmina, iar Anda Călin, femeie cu care se iubește de câțiva ani i-a mai dăruit doi copii. La începutul anului, prezentatorul a devenit tată de băiat și este mai împlinit ca oricând.

Deși are trei copii cu două femei diferite, Liviu Vârciu este foarte implicat în creșterea lor și se le oferă tot ce are mai bun. Recent, el a adus-o în București și pe fiica sa cea mare, Carmina.

Tânăra este deja o adolescentă în toată firea și se pregătește se înceapă facultatea în Capitală. Astfel, tatăl ei s-a ocupat de organizare și i-a cumpărat acesteia un apartament, pentru a fi mai aproape de el.

Chiar dacă nu a putut să-i fie mereu alături din cauza proiectelor de televiziune în care a fost implicat, tatăl ei a ajutat-o de fiecare dată când a avut nevoie. Liviu și Carmina se înteleg foarte bine și postează adesea fotografii și clip-uri împrueună. Mai mult, Carmina pare că vrea să îi calce pe urme, având în vedere profilul ales la facultate.

