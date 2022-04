Prețul cel bun, 22 aprilie 2022. Cătălina i-a amintit lui Liviu Vârciu de iubita lui. Ce dezvăluiri a făcut despre Anda Călin

Cătălina se numără printre concurenții care au pășit în platoul show-ului Prețul cel bun în ediția 60 a sezonului 2. Înainte de a se alătura colegilor săi la pupitru, tânăra și-a sărutat soțul și a discutat cu Andrei Ștefănescu despre viața sa.

„Doamne, nu mai pot! Ești pregătit să își spun cu ce mă ocup?”, l-a întrebat concurenta pe prezentatorul TV.

„Sunt mămică full time de 4 luni. E greuț tare. Îmi e frică să nu ajung peste un an sau doi și să zic că mai vreau unul. Stai că nu am terminat, am un vlog personal și o firmă de evenimente. Mă costumez în orice prințesă vrea fiecare fetiță. Pe lângă, sunt profesoară de dans și de balet.”, a mai adăugat ea.

Citește și: Prețul cel bun, 21 aprilie 2022. Ce vrea să facă Liviu Vârciu când o să iasă la pensie. Constantin „i-a trezit” amintiri plăcute

„Dar câte faci, măi, fata mea? Când mai ai timp? Ce făceai înainte să intri în rolul de mămică?”, a răspuns Andrei Ștefănescu, vizibil surprins.

„Doamne, dar ce nu făceam....”, a fost replica Cătălinei.

„Nu, ne-am nenorocit, cine m-a pus să o întreb?”, a spus prezentatorul TV.

„Vezi că eu vorbesc mult, sunt olteancă. (...) Mie îmi place să vorbesc”, i-a mai zis ea.

De ce i-a amintit Cătălina lui Liviu Vârciu de iubita lui

Norocul i-a surâs Cătălinei la Prețul cel bun. Tânăra a ghicit prima sa licitație din această seară, motiv pentru care a fost nevoită să i se alăture lui Liviu Vârciu în platoul emisiunii pentru a continua jocul.

Prezentatorul TV nu s-a putut abține și i-a transmis un mesaj soțului concurentei. Acesta nu s-a putut abține, spunându-i lui Vasile cu nu e singurul care are o parteneră vorbăreața.

Citește și: Prețul cel bun, 20 aprilie 2022. Iuliana Luciu, apariție spectaculoasă într-o fustă extrem de scurtă. Cum arată ținuta vedetei

„Știi de ce mă bucur? Că mă pot consola cu Vasile. Am crezut că la mine e vorba mare în casă, dar tu ești mai rău decât mine, iartă-mă. Ce să zic, mă bucur tare că te-am cunoscut.”, a mărturisit Liviu Vârciu, vizibil amuzat.

Cum se desfășoară show-ul Prețul cel bun de la Antena 1

Și de data aceasta zeci de concurenți își vor testa inspirația în ceea ce privește Prețul cel bun, dar, mai ales, vor încerca să ajungă cât mai departe în concurs și să plece acasă cu premii incredibile. De la automobile, aparatură electrocasnică, sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig.

Selectați din public, concurenții trebuie să liciteze prețul unui produs, încercând să ajungă cât mai aproape de suma corectă, dar fără să o depășească. În fiecare ediție, participanții trebuie să ghicească valoarea premiilor puse în joc printr-o serie de jocuri amuzante, probe interactive şi faze eliminatorii, la finalul cărora pot câștiga bani sau obiecte valoroase.

De la aparatură electrocasnică, automobile sau chiar premii în bani, Prețul cel bun oferă tuturor concurenților o șansă la câștig. În ultimii 50 de ani, formatul a fost realizat aproape pe tot mapamondul bucurându-se de un real succes.

Săptămânal, de luni până vineri, începând cu ora 18:00, telespectatorii Antena 1 se bucură de un spectacol plin cu energie bună și câștiguri valoroase.