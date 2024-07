Ce relație are Miky, soția lui What's UP, cu mama artistului. Tânăra care și-a pierdut mama a plâns când și-a văzut soacra la TV

Soția lui What's UP are o relație foarte apropiată cu soacra. Mama artistului îi susține pe amândoi și le este alături necondiționat. Într-un moment important din viața lui Miky, mama lui What's UP i-a făcut o surpiză la Observator.



Publicat: Miercuri, 10 Iulie 2024, 17:20 | Actualizat Miercuri, 10 Iulie 2024, 18:04 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Miercuri, 10 Iulie 2024, 17:20 | Actualizat Miercuri, 10 Iulie 2024, 18:04

Galerie Miky Me a lansat piesa „Superficială” și a fost invitată în platoul Observatorului alături de What's UP | Antena 1

