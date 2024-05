Ce diferență de vârstă există între What’s Up și soția lui, Micky: „Am zis că e prea tânără pentru mine”

What’s Up și Micky sunt căsătoriți din anul 2023. Cei doi sunt foarte fericiți împpreună, iar diferența de vârstă e doar un număr pentru ei. Cântărețul a cunoscut-o pe brunetă când aceasta avea 21 de ani.

Între What’s Up și Micky este o diferență de vârstă de 11 ani. După o căsnicie eșuată cu Simina, artistul și-a refăcut viața alături de femeia de care s-a îndrăgostit iremediabil. What’s Up a recunoscut că a considerat-o pe Micky pra tânără pentru el, având 21 de ani când s-au întâlnit prima oară, dar cu timpul a realizat că diferența de vârstă nu-și spune cuvântul când vine vorba de el.

Cântărețul a fost fermecat de frumusețea lui Mickey atunci când a cunoscut-o.

Ce diferență de vârstă este între What’s Up și Micky. Artistul a cunoscut-o pe femeia care avea să-i devină soție pe vremea când aceasta avea 21 de ani

„Când ne-am cunoscut, am întins mâna și m-am blocat. Am zis „Doamne, ce fată frumoasă, prea tânără pentru mine'. Eu am 35 și ea 24, 11 ani între noi”, a spus What’s Up, potrivit Viva.

Chiar dacă este cu 11 ani mai mică decât el, What’s Up și-a dorit ca Mickey să-i fie soție, așa că s-au căsătorit la finalul lui 2023, iar evenimentul a fost o reală nebunie, pentru că familia a fost invitată la nuntă cu o seară înainte.

„Toți verii, toate neamurile, prietenii mi-au zis dacă sunt neserios, pentru că i-am sunat cu o seară înainte de nuntă. Eu le-am spus că i-am chemat așa pentru că nu vreau dar la nuntă, vreau doar să vină oameni care să-și facă timp pentru noi. Au venit 30 de oameni la masă, am făcut-o pe Calea Victoriei. Pentru noi a fost o nuntă foarte mare, pentru că au fost oameni care au vrut să ne vadă. Cam asta a fost nunta noastră”, a spus artistul.

În prezent cei doi stau la curte și cresc găini. Artistul spune despe soția lui că i-a redat dorința de a trăi.

„Noi stăm în chirie la o curte. Avem și găini, le-am primit de la tata socru. Apreciez cel mai mult la ea faptul că mi-a redat dorința de a trăi. Mi-a dat poftă să mai muncesc, să mai trăiesc și sper să vină mulți copii. Soția mea este vegetariană convinsă, iar eu am început mai rar să mănânc carne, încerc și eu să fiu cât pot să fiu vegan', a spus What’s Up.

What’s Up a divorțat de Simona în 2019.

„Au fost 9 ani frumoşi cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obişnuinţă. Te iubesc ca om, Simina, îţi mulţumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât şi pentru toate momentele grele din care am învăţat ce nu vrem de la viaţă, dar am crescut. Ne aşteaptă o viaţă lungă în faţă, sper să-ţi găseşti sufletul pereche şi să primeşti tot ce n-am putut eu ca barbat să-ţi ofer“, a scris What’s Up pe Facebook pe vremea aceea.