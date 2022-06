Ce relație are Radu Ștefan Bănică cu frații și cu Andreea Marin. Dezvăluiri din intimitatea familiei lor

Radu Ștefan Bănică a uimit cu ultima sa apariție în cadrul unei gale speciale, organizate chiar de către Andreea Marin. Tânărul spune că a fost invitată de către ea, acolo unde a avut și un moment cu totul special în deschidere. A recitat o poezie și a defilat în fața tuturor.

Radu Ștefan Bănică a făcut dezvăluiri despre relația pe care o are cu Andreea Marin, dar și cu sora sa Violeta

În cadrul unui intervu pentru revista Viva, Radu Ștefan Bănică a vorbit despre gala specială care a promovat frumusețea sub toate formele ei, despre Andreea Marin, dar și despre relația pe care o are cu ea și cu sora lui, Violeta.

"Am fost invitat de către Andreea, am primit invitația cu multă bucurie, sunt fericit că pot face parte dintr-un asemenea eveniment, foarte frumos, foarte elegant, foarte inspirațional, până la urmă despre asta este vorba: să ne inspirăm unii de la alții. Am avut momentul meu de deschidere: o poezie și voi defila împreună cu Mihnea. Am fost spectator la Gala Atipic Beauty în 2019, acum am onoarea să fiu de cealaltă parte a scenei", a spus Radu Ștefan Bănică.

El a dat admitere la teatru, la o facultate din străinătate, dar planurile i s-au schimabt: "Din cauza pandemiei nu am putut să mai plec, dar nu regret nimic, mi s-au deschis o grămadă de oportunități, am terminat anul al doilea la UNATC. Nimic nu este întâmplător. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat cum s-a întâmplat. A avut Dumnezeu motivele lui să mă țină în țară", a spus Radu Ștefan Bănică epntru Viva.

Întrebat despre relația pe care o are cu sora lui, Violeta, Radu a spus că: "Este una foarte frumoasă, sunt foarte uimit cât de repede a trecut timpul și mă bucur că ne avem unul pe altul, suntem norocoși, avem discuțiile noastre, secretele noastre"

Jurnaliștii de la publicația menționată anterori au fost curioși să afle cum este relația lui cu Andreea Marin, fosta soție a tatălui său, de când o știe și cum se înțeleg în prezent: "O știu de mic, de când s-a cuplat cu tata. Am o relație foarte frumoasă, este mama surorii mele, am un respect pentru ea, se poartă extraordinar cu mine și este o relație foarte frumoasă", a spus el.

Radu Ștefan Bănică a descris-o în ce mai frumos mod pe mama surorii sale, Violeta. Ce spune fiul lui Ștefan Bănică despre Andreea Marin: "Este foarte empatică, este foarte grijulie și este atentă la detalii. Este un exemplu foarte bun pentru Violeta. (...) Am primit sfaturi legate de viață, ponturi în interpretarea anumitor bucăți scenice, este și ea foarte talentată pe partea aceasta, de aceea este cerută și solicitată la atâtea gale și evenimente. Andreea este foarte profesionistă, la fel ca și tatăl meu de altfel. Pot să spun că am avut norocul de modele influente și profesioniste", a mai spus el pentru revista Viva.

