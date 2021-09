Ce s-a întâmplat între Bogdan Mocanu și Costică roșcovanul. Declarațiile artistului despre acuzațiile de violență

În mediul online a apărut o imagine cu faimosul Costică roșcovanul care are o lovitură la unul dintre ochi. Peste fotografie e un text în care bărbatul îl acuză pe Bogdan Mocanu că l-ar fi lovit.

Artistul a comentat situația la Antena Stars și a afirmat că este ”confuz”.

”Nu înțeleg de ce ar vrea cineva să-și clădească o reputație pe astfel de scandaluri, dar mă rog, sunt oameni și oameni. Eu pe Costică l-am ajutat în măsura puterilor mele, cu ce am putut eu. La început a stat și cu soția mea, după l-am mutat la mine, a stat cu mine în casă. Nu știu câți ar mai face asta. Dacă ar fi fost alte persoane, probabila ar fi făcut o serie de emisiuni, dar nu a fost cazul.”, a spus Bogdan Mocanu.

Artistul a fost întrebat dacă s-a întâmplat ceva între ei și a răspuns: ”Eu l-am înțeles pe el. Încă de când stătea la mine, mai auzeam că sunt vorbit de rău în lipsa mea. Când încerca să câștige interesul altor persoane mă vorbea pe mine de rău, dar nu m-am consumat cu chestiile astea.

Nu pot să mă uit în gura lui Costică, îi știu limitele. Nu sunt un tip violent, cel puțin nu fizic. Încerc să aplanez. Cine-l știe pe Costică, știe că el nu poate să lege o propoziție corect gramatical. Ăla nu e un mesaj scris de Costică, el nu știe să scrie corect gramatical. Nu este mâna lui aici, a fost foarte influențat.”

Bogdan Mocanu spune că are o dovadă care-l arată nevinovat

Bogdan susține că a filmat ultimele clipe petrecute de Costică în casa lui.

”I-am zis acolo să nu plece seara, să plece a doua zi odihnit. Le am filmate. I-am numărat banii pe care îi avea la el. L-am întrebat dacă mai are bani să plece, să ajungă acolo la Bacău. Eu și soția mea am plecat, se vede pe filmare că nu avea nimic, nicio vânătaie.

Când am văzut poza aia am râs tare. A doua zi, m-am dus să văd dacă e totul ok cu casa și nu mai era acolo. A plecat fără să-și ia ”La revedere”, m-am trezit blocat peste tot pentru că am văzut postarea lui și am vrut să-l întreb ce s-a întâmplat, de ce face asta.”

Mocanu a subliniat faptul că se bucură pentru că roșcovanul Costică a primit bani de la fosta iubită a artistului. El a afirmat la Antena Stars că și-a dat silința ca bărbatul să aibă un venit mai mare.