Armin Nicoară recunoaște că soția lui, Claudia Puican, se ocupă de cheltuielile casei și de vacanță: „Stau pe banii ei”

Proaspeții însurăței sunt acolo unul pentru celălalt, atunci când au nevoie. Celebrul saxofonist a mărturisit cum merge căsnicia lor și cât de mult îl ajută soția sa, Claudia Puican.

Armin Nicoară recunoaște că soția lui, Claudia Puican, se ocupă de cheltuielile casei și de vacanță

Cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă, acum câteva luni, iar nașii de cununie au fost chiar Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș. Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de iubire de câțiva ani și, totodată, sunt prieteni foarte buni, care se ajută reciproc.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, cunoscutul saxofonist a recunoscut că, de trei ani, locuiește în apartamentul cumpărat de soție în Capitală, însă până se vor finaliza lucrările pentru vila în care o să se mute, pe viitor. Instrumentistul a mărturisit că nu contribui la cheltuieli și asta îi revine Claudiei Puican.

„Să distrugem mitul ăsta cum că ea stă pe banii mei. De trei ani de zile eu stau pe banii Claudiei, eu stau la Claudia acasă, pentru că ea și-a luat un apartament în urmă cu câțiva ani și eu m-am mutat la ea. Eu nu plătesc nicio cheltuială, stau pe banii ei", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate pentru Antena Stars.

În tot acest timp, Armin Nicoară și-a construit o vilă unde se va muta alături de soția lui. La rândul său, Claudia Puican a povestit, mai în glumă sau mai în serios, că îi va veni rândul să nu mai plătească cheltuielile pentru întreținere și utilități.

„În viitorul apropiat sper să-mi termin și eu casa mea, pentru că sunt în lucru cu ea. Cea din România. Dar acum Claudia mi-a spus că trei ani nu vă plăti nimic și vă sta pe banii mei. Și i-am spus că eu nu voi plăti bani la curent pentru că am pus panouri solare", a mai continuat Armin Nicoară.

Totodată, Claudia Puican a achitat și cheltuielile pentru vacanța de iarnă pe care și-au ales-o, departe de casă, într-un loc exotic.

„Toate lumea spune că Armin îi face cadou soției, dar vreau să spun că, poate spre rușinea mea, Claudia a venit la mine într-o zi și mi-a spus că a luat o vacanță în Seychelles. Nu am vrut să merg pentru că sunt într-un foc continuu. Claudia nu a mai rezistat și a vorbit cu mama mea", a mai mărturisit el, pentru Antena Stars.

Cum s-au cunoscut Armin Nicoară și Claudia Puican

Instrumentistul și-a cunoscut viitoarea soție în locul unde ea cânta, însă începutul poveștii lor de dragoste nu a fost unul presărat cu lapte și miere, iar asta pentru că lui Armin Nicoară îi plăcea de o altă artistă. Ba mai mult, o suna pe Claudia să o întrebe despre prietena ei.

„Dintre toate artistele de acolo, Claudia mi-a sclipit putin. Si de atunci am incercat s-o atrag in familia Nicoara pentru ca am vazut un potential in ea. Eu eram pe felie cu alta solista, prietena de-a ei.

(...) M-a impresionat ca ea ma intreba mereu de lucruri profesionale, sa repete… bine, ma uitam la ea ca era si frumusica. Era si frumoasa si talentata', au povestit cei doi pentru starpopular.ro.

La rândul său, artista a suferit mult pentru situația de atunci, așa cum recunoaște chiar ea.

„Incepea sa planga cand ii spuneam dupa eveniment ca plec. Venea dupa mine in masina si nu mai voia sa se dea jos. Abia acum constientizez ce i-am facut atunci”, și-a amintit Armin.

„Si eu tot ii spuneam: o sa ajungi tu la mana mea!”, a intervenit Claudia.

„Claudia mi-a schimbat viata total', a declarat celebrul saxofonist.

