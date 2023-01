Ce se întâmplă cu atacatoarea Mirelei Vaida. Judecătorii au dat o decizie definitivă, după ce femeia a încercat să scape

În urma tentativei de omor comise în timpul filmărilor emisiunii „Acces Direct”, atunci când Antoanela Grigoraș a atacat-o pe prezentatoarea Mirela Vaida cu o cărămidă, judecătorii au decis ca aceasta să rămână în spatele gratiilor. Decizia este una definitivă, după ce atacatoarea a recidivat în trecut, după ce a fost eliberată.

Ce au decis judecătorii în privința atacatoarei Mirelei Vaida. Cum a încercat femeia să scape

În prezent, femeia a încercat cu disperare să scape de la spitalul de psihiatrie în care este internată, contestând decizia, însă judecătorii au respins cererea. „Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatoarea Grigoraș Antoanela Jaqueline și menține încheierea contestată. Obligă inculpata la plata sumei de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, au decis magistrații. Anterior, instanța a admis cererea procurorilor de o interna cu forța pe femeie, după ce aceasta a recidivat.

Amintim că în urmă cu doi ani, pe când era internată în Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni–Grajduri din județul Iași, Antoanela Grigoraș dezvăluia că i se permite externarea dacă va găsi un tutore care să o supravegheze. La scurt timp, aceasta a fost într-adevăr eliberată, iar acest lucru i-a permis să mai comită încă două fapte.

„Doctorii au zis că sunt bine acum, dar nu pot să ies până când nu găsesc un îngrijitor, un tutore. Trebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și... gata! Pot să ies. M-am făcut bine. Îmi mai trebuie doar cineva care să semneze pentru mine. (..) Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu mai fac!”, declara aceasta la vremea respectivă, potrivit Spynews, în timp ce se afla în spatele gratiilor. Femeia a explicat că cineva ar fi pus-o să se dezbrace și să intre în platoul emisiunii „Acces Direct”: „Mi-a zis că Mirela Vaida are să ne dea bani.”

După ce a fost eliberată, femeia a mai comis două fapte, astfel a fost din nou reținută

Ulterior, femeia a fost eliberată de judecători și a mai comis două fapte, motiv pentru care la finalul anului trecut a auuns din nou în spatele gratiilor. În prezent, procurorii susțin că încă efectuează cercetări în dosarul tentativei de omor, care a fost filmată și transmisă live, în timp ce Mirela Vaida se afla în platoul „Acces Direct”.

În primă fază, procurorii au clasat dosarul, însă Mirela Vaida a contestat decizia, iar judecătorii au dispus continuarea anchetei. Antoanela Grigoraș a intrat în platoul emisiunii și a aruncat spre capul prezentatoarei TV o bordură de 3 kg, amenințând că își dorește să o omoare pe vedetă. Întreaga scenă s-a întâmplat în timpul unei transmisiuni în direct, iar filmarea a făcut înconjurul internetului la vremea respectivă.

