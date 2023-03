Ce se întâmplă cu Dida Drăgan după ce a decis să plece din țară. Îndrăgita artistă s-a stabilit în Elveția de ceva ani

Dida Drăgan a decis să părăsească țara în 2014 și să înceapă o viață nouă departe de casă, în Elveția. Recent, artista a oferit un interviu în care a povestit cu ce se ocupă în străinătate și cum arată în prezent viața sa.

Dida Drăgan s-a întors în România. Cât stă artista și ce proiecte are în prezent

Deși era o artistă apreciată pe plaiurile autohtone, cântăreața s-a mutat în țara în care locuiește sora ei, dar și unde a studiat în trecut fiul său. În prezent, în vârstă de 76 de ani, interpreta nu a renunțat la pasiunea sa, ci s-a întors în România pentru câteva proiecte muzicale.

Se pare că artista este hotărâtă să rămână mai multă vreme în țara natală, dezvăluind totdată care este motivul pentru care a refuzat întotdeauna să cânte în restaurante sau pub-uri, așa cum obișnuiesc alți artiști.

„Nu am cântat niciodată, în viața mea, în bărci sau prin restaurante. Eu cânt doar la radio, în televiziune și unde am un concert, atâta tot. Nimic mai mult.

Eu nu sunt un interpret care cântă prin localuri. Eu sunt lumea cuvântului și îmi fac meseria cu multă credință. Pentru mine nu contează bazarul de hârtie. Nu este defăimător să cânți prin cârciumi, doar că eu nu știu să fac asta.

Îmi doresc ca primăvara aceasta să vină cu multă pace pentru omenire. Nu să ajung să îngheț de frică când schimb pe un program sau pe altul. În rest sunt bine, sunt sănătoasă, acum sunt în România, mă pregătesc să plec la o filmare la televiziune. De acum o să stau tot timpul aici, în țară, în România”, a declarat Dida Drăgan pentru Click!

Ce spune Dida Drăgan despre România. Artista a dus dorul țării sale natale

Cântăreața a mărturisit totodată că duce dorul României. „Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele… totul trebuie să iasă perfect. Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici.

Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus… Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta”, a declarat artista pentru sursa citată anterior.





