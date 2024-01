Sfârșitul lunii noiembrie 2023 a adus cu sine o veste extrem de tristă pentru admiratorii Ronei Hartner, cea care a fost cunoscută ca actriță, compozitoare și cântăreață.

Ea a părăsit această lume în urma unei boli crunte cu care s-a confruntat în ultimii ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și o fiică de 16 ani care încă nu își poate închipui că mama ei nu mai este alături de ea.

Ce se întâmplă cu fiica Ronei Hartner după deces. Unde locuiește în prezent și ce a spus Rinda despre averea lăsată de artistă

Desigur, întrebările despre cum se descurcă familia și despre situația actuală nu întârzie să apară. Se pare că fratele Ronei și mama acesteia încearcă să găsească un echilibru, dar parcă lucrurile nu s-au așezat complet. Despre Rona, se afirmă că va rămâne mereu vie în amintirea celor care au cunoscut-o, datorită personalității sale de super femeie, mamă și artistă.

„Cred că e greu încă să zicem că s-au așezat lucrurile. Ne-a luat prin surprindere, așa, pentru că tratamentul pentru cancer a funcționat și nu ne așteptam să se ducă așa de repede dar așa a vrut Dumnezeu și măcar suntem împăcați cu gândul că nu a suferit și că avem amintire și ne-a lăsat toată muzica pe care a făcut-o ea și toate filmele. Eu ascult muzica ei, mama încă nu e capabilă să-i asculte muzica, nici să vadă toate videourile și clipurile pe care le avea și când îi trimit poze e foarte amărâtă”, spune Rinda, sora Ronei, potrivit ciao.ro.

Într-un interviu, o persoană apropiată familiei a dezvăluit că pierderea Ronei i-a luat prin surprindere pe cei dragi, deoarece tratamentul pentru cancer părea să funcționeze și nimeni nu se aștepta la o despărțire atât de rapidă. Cu toate acestea, familia se consolează cu gândul că ea nu a suferit și că le-a lăsat amintiri prețioase, inclusiv muzica și filmele pe care le-a creat.

Întrebările despre starea fiicei Ronei, Sumayla, nu au întârziat să apară. Se pare că ea se simte încă foarte tristă și nu și-a sărbătorit ziua de naștere, preferând să fie în Franța, în Toulon, alături de fratele și mama sa. Despre dorințele ei, se spune că Sumayla își dorește să rămână în Franța, iar fratele său face tot posibilul pentru a-i oferi sprijinul necesar pentru a-și continua viața acolo, inclusiv revenirea la școală și urmărirea pasiunilor ei.

„Sumayla e Ok, e încă foarte amărâtă, e foarte supărată că și-a pierdut mama. Nu și-a serbat ziua de naștere pe 5 ianuarie dar este în Franța, în Toulon, cu fratele meu și cu mama. Fratele meu a rămas acolo, poate să lucreze de la distanță. Ce își dorește Sumayla cel mai mult este să rămână în Franța, la Toulon. Fratele meu a aranjat cu familia lui ca el să rămână acolo atât timp cât este necesar pentru Sumayla și să o ajute pentru a se reîntoarce la școală, a-și face pasiunea pe care o vrea și să ajungă la maturitate când o să poată să decidă singură pentru ea”, a mai spus ea.

În ceea ce privește patrimoniul lăsat în urmă de Rona Hartner, interviul aduce în discuție faptul că nu există o luptă deschisă pentru avere. Rona a lăsat totul fiicei sale, iar fratele acesteia se ocupă de administrarea moștenirii. Sumayla pare să aibă un sprijin solid din partea fratelui și mamei sale, iar relația cu tatăl său pare a fi mai distantă. Momentan, nu există dorința din partea Sumaylei de a se muta în Canada, așa că fratele ei rămâne în Franța pentru a le susține pe amândouă.

„Nu pot să zic că este o luptă pentru avere pentru că suntem totuși oameni. Rona ce a lăsat, i-a lăsat totul fetei, normal, și persoana care se ocupă de toate este fratele meu. Reon se ocupă foarte bine de Sumayla, o duce unde are nevoie, o plimbă, îi cumpără ce are nevoie, chiar dacă tatăl este tată, el e mai departe și nu vine, iar fata nu vrea neapărat să stea cu el. Să meargă cu el să își vadă tatăl așa, din când în când, este ok, dar nu mai mult.

Este sigur că deocamdată Sumayla nu vrea să se mute în Canada, deci pentru asta rămâne fratele meu în Franța cu ea și cu mama noastră, să se ocupe de amândouă acolo și să poată să le fie bine”, a mai spus ea.