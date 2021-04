Ce se întâmplă cu rochia de mireasă a Prințesei Diana la aproximativ 24 de ani de la moarte. Harry şi William și-au dat acordul

Celebra rochie de mireasă a prinţesei Diana va fi expusă în cadrul "Royal Style in the Making", între 3 iunie 2021 şi 2 ianuarie 2022, la Palatul Kensington, a anunţat site-ul organizaţiei Historic Royal Palaces.

Intitulată "Royal Style in the Making", această expoziţie temporară va debuta pe 3 iunie şi va fi instalată în Orangery, o extensie a palatului, potrivit news.ro. Prinţii Harry şi William şi-au dat acordul pentru ca rochia de mireasă a mamei lor să fie prezentată aici.

Creată de fostul cuplu de designeri David şi Elizabeth Emanuel, rochia purtată de Lady Di pe 29 iulie 1981 era, în epocă, impozantă şi extravagantă. Cu umeri largi, cu o trenă lungă de opt metri acoperită cu perle şi paiete, rochia a intrat în istorie.

Această expoziţie va explora "relaţia unică dintre creatorii de modă şi clienţii regali", potrivit unui comunicat. Vizitatorii vor putea să descopere şi alte piese istorice.

Biografia Prinţesei Diana, căutată frenetic după interviul acordat de Meghan Markle la Oprah

Biografia "Diana: Her True Story - in Her Own Words", lansată în 1992, are din nou succes după difuzarea interviului-şoc acordat de Harry şi Meghan jurnalistei Oprah Winfrey.

Potrivit site-ului The Rolling Stone, "Diana: Her True Story - in Her Own Words", publicată în 1992, s-a clasat în Top 10 vânzări pe Amazon în Marea Britanie, după interviula cordat de Meghan Markle la Oprah.

În interviul difuzat în SUA şi a doua zi în Marea Britanie, prinţul Harry a evocat-o pe mama sa. Urmărită şi hărţuită în permanenţă de tabloide, ea a murit în 1997 la Paris.

Fiul prinţului Charles şi fratele lui William a mărturisit că se temea că "istoria se repetă" cu soţia sa Meghan, potrivit news.ro.

"Cea mai mare îngrijorare a mea era că istoria s-ar putea repeta", a declarat prinţul în vârstă de 36 de ani, referindu-se aparent la moartea mamei sale, în 1997, în urma unui accident la Paris, pe când încerca să scape de paparazzi care o urmăreau.

Biografia Dianei a fost scrisă de jurnalistul Andrew Morton şi dezvăluie problemele pe care le-a întâmpinat prinţesa în familia regală britanică. Această cartea a fost scrisă în colaborare cu prinţesa Diana, care s-a confesat de mai multe ori în redacţie.

Lady Di a povestit şi despre căsătoria nefericită cu prinţul Charles, lipsa de susţinere din partea reginei şi despre problemele de sănătate mintală - un subiect abordat de Meghan Markle, care a declarat că a avut gânduri de sinucidere.

Ducesa a mai declarat că a mers să ceară ajutor şi a evocat posibilitatea a fi îngrijită medical dar "mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru firmă", a deplâns ea.