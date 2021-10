Ce simptome a avut Gabriela Cristea și cum se simte acum, după ce a fost infectată cu Coronavirus. Primele declarații

Gabriela Cristea trece acum printr-o perioadă dificilă, dar faptul că se tratează corespunzător o ajută să treacă cu bine peste infecția cu virusul Sars-Cov-2.

Primele declarații ale Gabrielei Cristea, după ce a fost infectată cu coronavirus

Soția lui Tavi Clonda este acum acasă, izolată și primește tratament pentru a se vindeca cât mai curând. Gabriela Cristea s-a infectat cu coronavirus, dar se află într-o stare bună, cu simptome ușoare, potrivit informațiilor oferite în emisiunea de la Antena Stars.

În această situație, echipa emisiunii Mireasa, Capriciile iubirii a fost nevoită să ia o decizie de ultim moment și să aleagă un alt prezentator TV pentru show-ul matrimonial. Astfel, un nume răsunător a fost ales pentru scaunul Gabrielei Cristea. Paula Chirilă prezintă Mireasa, Capriciile iubirii pentru perioada în care Gabriela Cristea este în izolare.

La începutul emisiunii, Paula Chirilă a făcut câteva mărturisiri: “Este o surpriză și pentru mine, cu siguranță este o surpriză și pentru dumneavoastră că mă vedeți aici, în această postură, deși sunteți obișnuiți cu mine (...). Traversăm vremuri atipice dacă e să spin așa. Traversăm vremuri pe care nu le-am mai trăit și pe care sper să nu le mai trăim vreodată în viața asta. Vremuri grele, care ne încearcă pe totești. Pe unii mai mult, pe unii mai puțin. Unii reușim să ne descurcăm, pe alții ne lovește acolo și când nu ne așteptăm.

Gabriela, și ea traversează o perioadă peste care sperăm să treacă ușor și ea și familia ei și s-o revedem aici în poziția în care o cunoașteți cu toții, în poziția de prezentator. Nu trebuie să ne îngrijorăm foarte tare. Gabriela este bine, a făcut covid. Ne pare rău, nu se aștepta nimeni la asta”, spune Paula Chirilă.

Gabriela Cristea a intrat în direct și a vorbit despre cum se simte. Aceasta era acasă, îmbrăcată lejer și bucuroasă că poate vorbi cu cei din platou.

“Ce să spun.. Încă de aseară, din timpul emisiunii, spre final de emisiune am început să îmi pierd vocea și spre final am simțit că încep să-mi ardă urechile. Dar până la urmă se tot întâmplă situații de genul acesta și haide să fim cinstiți și realiști nu există doar covid în lume, putea să fie și o răceală pur și simplu sau o laringită pentru că eu oricum am probleme cu gâtul”, spune Gabriela Cristea.

Gabriela spune că primul lucru pe care l-a făcut după ce a avut simptome a fost să se testeze.

“Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă a fost să mă testez. I m-am testat, dar am ieșit negativ. Deci testul de ieri seară a fost negativ. Am luat nișlte antifebrile, ceva ca să-mi ușurez seara. M-am culcat liniștită, iar dimineață când m-am trezit parcă trecuse tramvaiul peste mine. În sensul că aveam starea aia ca de gripă, dar așa, accentuată. După cum se și simte, nu vorbesc foarte bine, vorbesc pe nas. Am nasul infundat și am niște frisoane. Nu am febră foarte mare, în sensul că am avut temperaturi cuprinse între 37,8 și 38,3. Astăzi m-am dus și am făcut testul din nou și m-am dus și l-am făcut într-un cadru organizat, într-un centru de testare și rezultatul a venit. Sunt pozitivă la testul de covid”, mai spune Gabriela Cristea.

