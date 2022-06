Ce spune Anamaria Prodan despre plecarea lui Laurențiu Reghecampf de la Universitatea Craiova: „Nu era momentul pentru golănii”

Impresara a susținut că motivul ruperii contratului este multitudinea de apariții în presa mondenă a tatălui băiatului ei. Anamaria Prodan a afirmat că finanțatorul clubului Universitatea Craiova nu apreciază astfel de apariții care ar putea dăuna imaginii echipei de fotbal. Anamaria Prodan susține că antrenorul ar fi trebuit să se concentreze pe fotbal, nu pe ședinețele oto, făcând referire la ședința foto în care a apărut alături de Corina Caciuc.

„Mihai Rotaru i-a dat o șansă lui Laurențiu. Tot respectul pentru asta, Laur nu mai câștigase absolut nimic când Mihai i-a întins mâna. Mihai nu suportă viața destrăbălată, ca asupra echipei lui să planeze tot felul de discuții. Reghecampf trebuia să știe lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene, să lase ședințele foto și să se concentreze la fotbal”, a afirmat mama fiului mijlociu al lui Laurențiu Reghecampf.

Adevăratul motiv al încheierii contractului lui Laurențiu Reghecampf cu Universitatea Craiova, din perspectiva impresarei Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a afirmat că aparițiile cu iubita lui, Corina Caciuc, și altele asemănătoare i-au afectat imaginea.

„Nu era momentul, la ce situație avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante și ședințe foto. A făcut greșeli majore. Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbește cu el și se pune pe Instagram. Face ședințe foto, merge la emisiuni mondene. Pe bune? Nu ai voie! Astea sunt chestii la care am lucrat 16 ani de zile. Îl vedeați vreodată pe Instagram, pe Facebook, la emisiuni mondene? Nu are cum să-și piardă timpul cu așa ceva. Dacă are Instagram, i-am făcut eu, cu cupele, medaliile, fotografii de pe teren”, a spus Anamaria Prodan, la o emisiune televizată, conform newscaffe.ro.

Laurențiu Reghecampf nu va mai antrena Universitatea Craiova

Vestea potrivit căreia Laurențiu Reghecampf va părăsi echipa în fruntea zăreia a terminat pe poziția 3 în Campionantul României din Liga 1, a uimit lumea fotbalului.

„Așa este, am închis colaborarea în această seară (n.r. duminică seară) cu Universitatea Craiova. Vrea să le mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să-i urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă Nu știu unde mă vor purta pașii în viitor. Am să mă odihnesc puțin, apoi ne vom revedea cu planuri noi”, a declarat Laurențiu Reghcemapf, potrivit DigiSport.

Publicațiile sportive au scris că Laurențiu Reghecampf va primi suma de 180 de mii de euro, din partea reprezentanților echipei, după încetarea colaborării.

Laurențiu Reghecampf a declarat că el și patronul echipei au ajuns la un acord privind suma pe care o va încasa antrenorul după despărțirea de echipă.

„Întotdeauna când sunt bani la mijloc, când se negociază pentru ceva, durează mai mult. Dar nu mai contează. Niciodată n-a contat acea clauză. Am ajuns la o înțelegere cu Mihai Rotaru și totul este OK”, a spus antrenorul.

Potrivit Prosport, clauza de reziliere a contractului ar fi fost de 300.000 de euro, însă patronul clubului și Reghecampf au ajuns la o înțelegere după mai multe zile de negocieri.

Totodată, Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre motivul despărțirii de echipa din Oltenia. Antrenorul a precizat că nu a fost vorba despre o divergență cu cei care coduc clubul sportiv, însă a recunoscut că ideile diferite au fost cauza rezilierii contractului.

„Niciodată n-a fost între mine și Mihai Rotaru vreo discuție legată de clauză. Am fost la ședința cu conducerea clubului și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim. Eu știu exact ce se întâmplă la Craiova.

Am un respect enorm pentru tot ce înseamnă Sorin Cârțu, dar toate discuțiile avute le-am purtat direct cu Mihai Rotaru. N-a fost nicio problemă între mine și conducerea clubului sau Mihai Rotaru. Am avut idei diferite și, decât să ajungem în diverse situații, am considerat că e mai bine să o luăm pe drumuri diferite”, a mai spus antrenorul.

Antrenorul ar putea să-și găsească rapid o nouă colaborare, în contextul în care este deja dorit de o echipă din Arabia Saudită.

Schimbările pe plan profesional apar în viața anrenourului în vârstă de 46 de ani, la scurt timp după ce a avut parte de schimbări și pe plan personal. De curând i s-a născut al treilea băiat, care a primit numele de Liam.

În prezent, Laurențiu Reghecampf se află în proces de divorț cu Anamaria Prodan și trăiește o poveste de dragoste cu Corina Caciuc, mama mezinului său.

