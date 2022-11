Ce spune Dani Oțil despre diferența de înălțime dintre el și Gabriela Prisăcariu, soția sa. Ce li s-a întâmplat la o nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc în prezent o frumoasă poveste de iubire și formează unul dintre cele mai apreciate și îndrăgite cupluri din lumea showbizului românesc. La începutul anului 2020, prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1 a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe frumoasa sa iubită, fotomodelul Gabriela Prisăcariu.

Relația lor a stârnit într-o perioadă numeroase subiecte de discuție în privința diferenței de vârstă și de înălțime dintre cei doi. Între frumoasa blondă și prezentatorul TV există o diferență de 12 ani, iar când vine vorba de înălțime, modelul este cu 5 cm mai înalt decât Dani Oțil.

Ce spune matinalul despre diferența de înălțime dintre bărbat și femeie, având în vedete să partenera lui, Gabriela Prisăcariu, îl depășește cu 5 cm în înălțime

Gabriela Prisăcariu are înălțimea de 1,80 m și în ciuda diferențelor enumerate, pe care unii le-ar putea considera impedimente, cei doi nici măcar nu se gândesc! Ba mai mult, nu au niciun fel de regulă în această privință, dovadă fiind situația pe care Dani Oțil a expus-o în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, povestind o întâmplare de la o nuntă când mireasa era supărată că nu purta tocuri pentru că soțul ei ar fi părut mai mic de înălțime.

La o nuntă la care erau invitați, mireasa nu a fost lăsată să își pună tocuri pentru că ar fi fost mai înaltă decât soțul ei. Gabriela s-a dus către mire și i-a spus: „Uită-te câtă sunt eu pe lângă Dani. Mi-am pus tocuri de 12 sau 14 și asta nu e o problemă. Tu de ce ....?”. Răspunsul mirelui i-a lăsat mască pe amândoi.

„Noi am fost la o nuntă și l-a certat pe mire că de ce nu a lăsat-o pe mireasă să-și pună tocuri. Mireasa "mea" (n.r mireasa bărbatului din poveste) era înaltă ca soția mea și ca tine. Omul era în cea mai frumoasă, crede el, zi din viața lui. Era lume, fotografi și soția mea dragă zicea „Uită-te câtă sunt eu pe lângă Dani. Mi-am pus tocuri de 12 sau 14 și asta nu e o problemă. Tu de ce ....?” și omul zice: ”E nunta mea, lasă-mă în pace!”.”, a povestit Dani Oțil, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au trăit cele mai emoționante clipe din viața lor în cursul zilei de marți, 11 septembrie 2021, când au devenit pentru prima dată părinți. Modelul a adus, la vârsta de 29 de ani, pe lume un băiețel perfect sănătos și se bucură că acum a devenit mămică.

Cei doi sunt fascinați de cel mic, iar viața lor s-a schimbat total de când acest suflețel a venit în viața lor. Gabriela Prisăcariu a născut prin cezariană.

Cum a reușit Gabriela Prisăcariu să slăbească după ce a acumulat 20 de kg în sarcină

Gabriela Prisăcariu arată excelent după ce a născut, deși admite că nu mai are silueta de altă dată. De curând, aceasta s-a filmat într-o pereche de blugi care îi veneau perfect înainte să rămână însărcinată, iar acum sunt din nou încăpători.

"Deja am primit multe mesaje în care sunt întrebată ce am făcut de am slăbit atât de repede. Nu am slăbit repede! Adică, am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilogram mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată. Alăptez, după cum se vede. Alăptatul și colicii beblușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare și nu prea-mi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut pe salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta, am eu timp să-mi revin ușor, ușor", a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

