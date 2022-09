Ce spune Dorian Popa despre nunta cu iubita lui, Babs. Care sunt prioritățile în viața artistului

Dorian Popa și Claudia Iosif formează un cuplu de mai mulți ani și par să fie de nedespărțit unul de celălalt. Însă a existat dintotdeauna o întrebare pe buzele tuturor - când urmează să se căsătorească aceștia și când vor deveni părinți.

Ce a răspuns Dorian Popa când a fost întrebat despre nuntă și copii. Ce priorități are artistul

Dorian Popa nu ia în calcul posibilitatea de a deveni tată prea curând și nici de a se căsători. Este îngrijorat de criză și nu crede că e o idee bună să cheltuiască bani.

„Nu, nu nuntă, nu copil. Muncă, muncă multă, cartiere, milioane, hâtz, Johnule, vine criza, hai să ne pregătim, lăsați nunțile, lăsați vacanțele etc.”, a declarat Dorian Popa, pentru Click.ro.

Cântărețul a dezvăluit care este secretul fizicului său de invidiat:

„Încă de mic, atunci când căutam repere în ce privește fizicul meu, mă uitam la băieții model. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu nici culturist de-a dreptul, dar nici băiat normal, cu fizicul clasic. Mi-am dorit întotdeauna mai mult de la viață. Asta îi sfătuiesc și pe tineri: să ia atitudine, să se uite în oglindă și să fie mulțumiți cu ceea ce ești ok, dar dacă te uiți și nu ești mulțumit, atunci, bă, fă ceva!

Aș fi ipocrit să spun că am grijă de alimentație. Muncesc atât de mult că iată nu am nici o șansă să mă grijă de alimentație, sunt un gurmand din acela haos, ca orice român, de ăla cu shaorme. Am și contract cu o sharomerie.

Fac foarte mult sport, am 17 ani de când mă antrenez în fiecare zi. La mine disciplina este de baza. Trebuie să-i mulțumesc și lui Dumnezeu, știi cum e cu geneticul ăla, acidul dezoxiribonucleic. ADN-ul îl primim de la Doamne, Doamne, de la mămișor în cazul meu.”, a declarat el pentru sursa citată mai sus.

Cât costă o noapte în garsoniera lui Dorian Popa și ce a găsit în ea după ce a închiriat-o

Dorian Popa a câștigat 2.500 de euro din garsoniera pe care a scos-o la închiriat.

„Au venit deja 15 clienți, fraților. (…) Este muncă serioasă și legală. Până acum, prin intermediul Booking, garsoniera a realizat nici mai mult, nici mai puțin de 2.500 de euro într-o lună și un pic de subînchiriere sau închiriere în regim hotelier. Se pare că al nostru calcul de a nu o da în chirie lunară a fost extrem de reușit, de bun augur”, a spus explicat el într-un video pe Youtube, filmat chiar din garsoniera sa.

Cei care au stat în chirie au plătit 150 de euro pe noapte, însă Dorian Popa a fost ușor nemulțumit când a văzut ce au lăsat în urmă cei care au închiriat. El a filmat dezordinea și a explicat că în cazul lui și atunci când se duce la hotel lasă totul în ordine, inclusiv prosoapele le împăturește. În schimb, la el în garsonieră a găsit prosoapele aruncate peste tot prin baie, pe jos, o jaluzea ruptă și scrum pe balcon.

Cartierul rezidențial făcut de Dorian Popa are un plan foarte bine făcut. Casele sunt în construcție de ceva timp, iar artistul vrea să le vândă gata mobilate. Locuințele vor avea 120 de metri pătrați și o curte generoasă. Prețul nu este unul fix, dar se învârte în jurul a 200.000 de euro.

„În jurul a 200.000 de euro, mai mult sau mai puțin, mobilate în totalitate. Ce-mi doresc pentru clienții mei este să vină în casă și să-și pună un așternut, cum își doresc ei, și să fie mutați. În sensul că vreau să le ofer până la electrocasnice, gazon în curte, aspersoare, copăcei, floricele”, a declarat Dorian Popa pentru Click!.

