Dorian Popa a fost implicat într-un accident de mașină. Imagini cu bolidul de lux avariat serios. „Puteam să fim în râpă”

Dorian Popa a trecut prin momente de panică weekend-ul trecut când a fost implicat într-un accident de mașină. Îndrăgitul artist se îndreptat către un concert când un animal sălbatic a sărit în fața bolidului de lux, iar acesta nu a mai putut evita coliziunea.

Vedeta a povestit totul într-un vlog postat pe contul lui de Youtube și a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește condusul noaptea pe drumuri nesemnalizate corespunzător.

Dorian Popa și-a avariat mașina după ce a lovit un animal sălbatic pe șosea

Artistul se afla pe drum spre un concert când în fața lui a apărut un mistreț. Totul s-a întâmplat pe timp de noapte, în zona Petronșani, iar în mașină se afla alături de Cori, cea care se ocupă de aparițiile sale.

Din păcate, Dorian nu a mai putut evita accidentul și a lovit în plin animalul sălbatic. De asemenea, bolidul său de lux a fost avariat serios și a avut nevoie de mai multe reparații, transmite Click.ro.

Așa cum și-a obișnuit deja fanii, el a filmat momentul în care a evaluat daunele, fața locului, dar și a doua zi, înainte de a merge cu mașina ma mecanic. Îndrăgitul vlogger a dat mai multe detalii, într-un clip postat pe rețelele de socializare și a povestit cum s-a întâmplat totul.

Citește și: Cât te costă să stai o noapte în garsonierele de lux ale lui Dorian Popa. A investit zeci de mii de euro

Autotuismul a avut nevoie de revizie și astfel, artistul a descoperit că acesta avea farul spart, ușa și aripa îndoită, vopseaua luată și mai multe probleme sub capotă. Ulterior, cântărețul a mers cu bolidul la mecanic pentru a evalua gravitatea lucrurilor.

„Am ajuns la Petroșani la 5 dimineața, cu ditamai năpasta în cârcă. Asta este viața pe drumuri, nu este ușoară. De cele mai multe ori, circulăm noaptea și, chiar dacă e drumul mai liber, se întâmplă lucruri ciudate.

Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că suntem vii, teferi și sănătoși. Aseară am acroșat ditamai mistrețul. Noapte, serpentine între Brezoi și Petroșani. (...) Pe stânga serpentină, mistrețul pe banda cealaltă, mai aveam 15 metri până la el și eram deja în frânare. M-am gândit că nu se întoarce fix acum.

Mistrețul s-a speriat de faruri, am dat de volan, în dreapta era râpă. Niciodată nu smuciți de volan când e vorba de animal pe drum. Este o regulă de bază, o împart și eu cu voi. Ferească Dumnezeu, aseară puteam să fim în râpă. Ușa, bara aripa, farul. Ce să facem, aia e. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși.”, a povestit Dorian Popa, în vlogul său.

Dorian Popa, mesaj pentru haterii care l-au acuzat că el a pus totul la cale

În finalul clipului de pe Youtube, el a avut și un mesaj pentru cei care l-au acuzat că el a orchestrat acest accident, înainte de concertul de la Petroșani. Potrivit declarațiilor lui, oamenii au reacționat negativ la o filmare scurtă despre accident pe care a postat-o pe Instagram.

Citește și: Ce nu i-ar interzice niciodată Dorian Popa iubitei sale, care îl susține, neconditionat, de 11 ani

Artistul a vrut să clarifice situația și a explicat că nimeni nu e fericit dacă bunurile sale se distrug, cu atât mai puțin să o facă intenționat pentru vloguri pe Youtube.

„Ce păreri pot avea unii, Johnule! Am preferat să știți de la mine treaba asta, să nu aflați de la copiii de pe scenă, iar după ce am făcut reels-ul cu lovitura au început să zică, htzzzz, că am făcut-o intenționat.

Cum credeți că cineva ar putea să facă intenționat? Nu mai acuzați, pentru că nu face nimeni accident pentru niște vizualizări. Cum credeți că cineva poate să se joace cu bunurile lui? Nu e frumos și în primul rând jigniți. Este bine să fiți alături de persoana aia, nu să fiți cârcotași și în al treisprezecelea ceas, Jhonule.”, a mai spus Dorian Popa.

Cine rezistă tentației și cine se lasă pradă pasiunii? Vezi Insula Iubirii în cele șase sezoane disponibile în AntenaPLAY