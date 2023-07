Ce spune Eliza Natanticu despre o posibilă participare la Insula Iubirii. Soția lui Natanticu a dezvăluit cine ar pica testul

Eliza Natanticu a fost întrebată dacă ar participa cu soțul ei, Cosmin Natanticu la Insula Iubirii. Ce răspuns le-a oferit reporterilor.

Eliza și Cosmin Natanticu | Antena 1

Eliza Natanticu formează un cuplu de mulți ani alături de Cosmin Natanticu. Au trecut prin multe greutăți în relația lor și s-au sprijinit în cele mai grele momente, însă recunoaște că nu s-ar duce la Insula Iubirii. Iată ce spune Eliza Natanticu despre asta.

Ce spune Eliza Natanticu despre o posibilă participare la Insula Iubirii

Pusă în posibilitatea de a-și imagina un scenariu în care Eliza și Cosmin Natanticu ar merge la Insula Iubirii, fosta concurentă de la Asia Express a fost sinceră. Soția lui Cosmin Natanticu a spus că e sigură că unul dintre ei ar pica testul dur al infidelității.

Cu toate că sunt de mulți ani împreună și au o relație de cuplu închegată, Eliza a recunoscut că dacă ar merge la Insula Iubirii, ar cădea pradă imediat ispitelor. Iar primul care ar pica testul infidelității ar fi Cosmin.

„Cosmin a zis că dacă ar merge la Insula Iubirii a zis că l-ar lua și pe domnul Radu și pe toate fetele de pe acolo. Eu cred că cei carfe vor să meargă la genul acesta de emisiune, știi că există 99,99% șanse să nu mai pleci împreună. Noi dacă ajungem acolo, clar vrem să ne despărțim. Din cauza niciunuia dintre noi, din cauza fetelor și băieților frumoși de pe insule”, a declarat Eliza Natanticu, la Antena Stars.

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de aproximativ 13 ani, iar în urmă cu 4 ani au decis să se căsătorească.

De-a lungul timpului, cei doi au fost foarte rezervați în ceea ce privește viața personală. De altfel, aceștia au luat prin surprindere telespectatorii cu frumoasa poveste de iubire pe care o trăiesc în cadrul reality show-ului Asia Express. Pentru că relația lor este una lungă, fanii s-au întrebat care este motivul pentru care Eliza și Cosmin Natanticu nu au devenit părinți până acum. Fosta concurentă de pe Drumul Împăraților s-a decis să lămurească situația și a dat cărțile pe față.

„Eu și Cosmin ne dorim un copil, normal, dar nu este după cum vrem noi este după cum vrea Dumnezeu! Noi ne lăsăm în mâna Domnului! Eu zic că El decide, nu noi, dar noi o să mai încercăm în perioada următoare poate – poate cine știe! În Cosmin văd un tătic de nota zece, o latură extraordinară în el în ceea ce privește spiritul patern. Am văzut un episod cu soțul meu și un copilaș în care Cosmin îi făcea un moment de magie celui mic, am fost fermecată de el și impresionată când am văzut că iubește copiii și cum se comportă cu ei”, a declarat fosta concurentă de la Asia Express, conform sursei citate mai sus.