Ce spune Gabriela Prisăcariu despre cel de-al doilea copil. A schimbat 6 bone până acum: „Nu mai sunt eu pe primul loc”

Gabriela Prisăcariu a povestit, deschis, despre persoanele de nădejde care o ajută cu micuțul Tiago, atunci când are nevoie și de timp pentru ea.

Ce spune Gabriela Prisăcariu despre al doilea copil

Frumoasa mămică este extrem de mândră de fiul ei, în vârstă de un an și șapte luni, care este destul de energic și îi ocupă cea mai mare parte din timp, fiind prioritatea sa numărul unu.

Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, soția lui Dani Oțil a recunoscut că a schimbat, până acum, șase bone până să dea de omul potrivit. Inclusiv mama ei o ajută atunci când vrea să petreacă timp alături de soțul ei, în vacanță, și se simte ușurată că-și lasă băiețelul pe mâini sigure. Cât de curând, cuplul va pleca în Dubai.

„Noi avem bonă! În sfârșit am găsit și bonă. Eu sunt acasă în mare parte cam toată ziua iar când nu este bona, mă mai ajută mama mea. Este o armată de oameni în jurul lui! Suntem la a șasea bonă! Nu noi am fost pretențioși, bonele, în schimb, da. Am avut niște probleme cu ele dar acum suntem bine.

De-abia aștept, plecăm noi doi în Dubai, bebelușul rămâne pe mâini și mai bune decât ale mele, rămâne cu mama mea și cu bona. Mama mea gătește foarte bine, sper să mai găsim prin frigider câte ceva când ne întoarcem”, a explicat Gabriela Oțil, pentru sursa citată.

Viața ei și a lui Dani Oțil s-a transformat de când au devenit părinți, schimbându-și prioritățile. Să ai un copil mic nu e cel mai ușor lucru din lume, iar frumoasa mămică nu se gândește, momentan, să-și mărească familia.

„Nu mai sunt eu pe primul loc, înainte eram egoistă, acum nu mai sunt. Tiago este pe primul loc și apoi soțul meu. Nu mai călătorim atât de mult, nu mai suntem plecați, stăm mai mult pe acasă, facem activități cu bebelușul, îmi lipsesc călătoriile și somnul de noapte.

El încă se trezește de 2-3 ori noaptea și nu vrea pe nimeni altcineva lângă el, decât pe mine. Deocamdată nu mai am curaj să mai fac un copil.

Eu sunt singură la părinți și întotdeauna am spus că îmi doresc măcar doi copii pentru că este greu să fii singur, dar ne mai gândim puțin. Poate pe viitor va veni și un al doilea copil, acum sigur nu!”, a mai povestit soția lui Dani Oțil pentru Ciao.ro.

Prima vacanță alături de Dani Oțil, un test pentru soția lui. Ce i s-a întâmplat

Într-un interviu acordat pentru Ego, Gabriela Prisăcariu a povestit că prima vacanță alături de soțul ei, acum câțiva ani, nu a fost una reușită, plecând tocmai în Peru. Condițiile nu au fost unele confortabile, iar frumoasa vedetă și-a dorit să se întoarcă înapoi acasă, cât mai repede, și să nu mai continue relația de cuplu.

„Prima noastră vacanță în doi nu a fost una reușită. Și acum îi zic că dacă nu eram atât de departe noi nu am mai fi fost astăzi împreună pentru că mi-aș fi dorit să mă întorc și să plec de acolo. Dar uită-ne că suntem împreună”, a declarat ea pentru sursa citată anterior.

Ea și-a motivat alegerea de a nu-l lua pe Tiago în vacanță, alături de părinții lui.

„Primele două zile le dorm în vacanță pentru că am nevoie, dar după începe să-mi fie dor extrem de tare de Tiago și mi-aș dori să mă întorc. Nu știu dacă este ok să zic asta, dar nu sunt de acord, mai ales când este bebeluș, să pleci cu el peste tot.

Cred că partenerii au nevoie să plece singuri pentru relația lor și atunci noi, până acum, am plecat în vacanță doar noi doi, pentru că avem nevoie de asta. Și acum de Paște o să plecăm tot doar noi doi, deși primim mult hate pe Instagram”, a mai povestit Gabriela Prisăcariu pentru Ego.

