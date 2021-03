Ce spune Larisa Iordache despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut: „Am crezut că am nevoie de ele”

„Nu mai pun la suflet, poate mulţi oameni critică asta pentru că nu au altceva de făcut. Sau, pur şi simplu, găsesc de cuviinţă să-şi verse frustrările şi răutăţile pe reţelele de socializare. Cred că e, în primul rând, o pierdere foarte mare de timp şi de energie. Eu sunt o persoană asumată, îmi asum postările de pe paginile mele şi orice fac în viaţa mea personală, în viaţa mea de zi cu zi. Dacă eu pun o fotografie, mă gândesc, clar, înainte, la reacţii. Dacă aleg s-o fac, este pentru că aleg să fiu eu, nu pozez în altcineva. Asta sunt şi indiferent de critici, eu aleg să nu mă dezic de personalitatea mea şi să fac exact ceea ce mă face pe mine fericită. Şi cred că despre asta e viaţa. Am ales să-mi fac aceste îmbunătăţiri, eu aşa le consider, pentru că am crezut că am nevoie de ele. Dacă o să consider că am nevoie şi de altele, le voi face. Pentru că sunt o persoană independentă, din toate punctele de vedere, şi nu mă văd obligată să dau socoteală nimănui”, a spus Larisa Iordache pentru Adevărul.

Nu este prima dată când Larisa Iordache vorbește despre criticile care i s-au adus ca urmare a intervențiilor estetice.

În luna decembrie a anului 2020, gimnasta vorbea deschis despre intervenția cu acid hialuronic în buze și le cerea oamenilor să nu o ami urmărească dacă nu sunt mulțumiți cu ceea ce văd pe contul ei de Instagram.

„Cred că este vorba despre buzele mele pentru că am întâlnit foarte multe critici în ultima perioadă de când mi-am pus un pic de acid hialuronic în buze. Este un subiect despre care îmi doream să discut. Fiecare om face ce vrea cu corpul lui. Nu vă mai canalizați pe critici! Dacă nu-ți place, nu te uiți, nu urmărești. Eu nu am timp să critic pe nimeni pentru că mă canalizez pe viața mea.Sunt alegerile mele, este corpul meu și atâta timp cât o fac cu bun simț, cred că este foarte ok. Mă concentrez și îmi fac viața mea așa cum vreau”, spunea larisa Iordache acum câteva luni.

În anul 2020 Larisa Iordache, în vârstă de 24 de ani, a câștigat patru medalii la Campionatul European de Gimnastică de la Mersin, după o revenire de-a dreptul spectaculoasă. Gimnasta făcuse o pauză de 3 ani, dar dorul de competiție și de antrenamente a determinat-o să revină în lumea gimnasticii.