Ce spune Oana Roman despre jignirile aduse de Marius Elisei: „Eu consider că a fi mamă este un dar de la Dumnezeu”

Oana Roman a vorbit la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars, despre cele mai noi conflicte cu fostul ei soț, Marius Elisei. Reamintim că bărbatul a făcut declarații controversate despre relația lor și dacă până acum Oana Roman a preferat să nu comenteze prea mult, aseară a lăsat garda jos.

Despărțită definitiv de Marius Elisei, Oana Roman spune că fiica lor trebuie să aibă o relație bună cu amândoi: „Eu sunt dispusă să las de la mine foarte mult pentru ca acest copil să fie echilibrat”

Oana Roman a vorbit despre comportamentul fostului ei soț și spune că deși, cel mai probabil, el știe că a greșit, acesta nu-și va cere niciodată iertare pentru cele spuse în spațiul public.

„Eu am încercat să mă abțin. Foarte mulți prieteni de-ai mei mi-au spus că nu înțeleg cum de am reușit să mă abțin. Am zis „nu, dacă tu consideri că am greșit, îmi cer scuze eu, hai să punem punct”. Au fost niște jigniri foarte urâte. Eu consider că a fi mamă este un dar de la Dumnezeu în primul rând. Eu cred că a spus lucrurile alea la nervi, sunt convinsă că îi pare rău, deși sunt convinsă că nu va spune niciodată. El nu-și cere scuze și nu spune niciodată că a greșit. Trebuie ca Iza să fie protejată. Trebuie să aibă o relație foarte bună cu el, să iasă cu el, să petreacă timp cu el, pentru că ea a crescut lângă noi amândoi și în continuare trebuie să se întâmple la fel. Eu sunt dispusă să las de la mine foarte mult pentru ca acest copil să fie echilibrat. Să încerci să întorci un copil împotriva celuilalt părinte, nu este oricum ok.

Părinții mei au divorțat când aveam 30 de ani, crezi să mama sau tata mă putea întorce împotriva cuiva, dacă eu nu aveam vreun gând? Marius Elisei a fost un tată exemplar și vreau să rămân așa pentru că în ultima vreme, de vreun an și ceva, el nu s-a mai preocupat de Iza așa cum a făcut-o până la un moment dat. Eu vreau să rămână foarte prezent în viața acestui copil. Ruptura este foarte veche, am încercat să o cârpim, nu s-a putut”, a declarat Oana Roman în cadrul emisiunii.

Ce îi reproșa Marius Elisei Oanei Roman de au ajuns la despărțirea definitivă

Oana Roman a dezvăluit că fostul ei soț îi spunea adesea că nu are încredere în ea și credea că îl înșală.

„Noi ne-am despărțit în 2020, în decembrie, am divorțat în februarie și ne-am împăcat în mai. A mers o perioadă, dar eu am știut că nu o să meargă de la început. Noi suntem divorțați din febraurie 2022. Lucrurile nu au mai fost ok de mult, oricât am încercat și eu și el. Unul dintre motivele pentru care nu a mai mers, a fost că el niciodată nu a înțeles că eu niciodată nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere. Eu nici măcar când am fost divorțată cu acte și singură șase luni, eu nu am ieșit în oraș măcar cu un bărbat. Nu mi-am dorit și nu mă interesa subiectul. În zece ani când am trăit cu acest bărbat, eu nu i-am greșit din acest punct de vedere”, a spus Oana Roman, care a recunoscut, pe de altă parte, unde greșește în relații: „Mă ia gura pe dinainte, mă ia capul, fac ca toate alea, dar știi că în 30 de secunde mi-a trecut și am și uitat”

